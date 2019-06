Abogado del TUE avala obligar a Facebook a retirar contenidos difamatorios similares a uno declarado ilícito

Publicado 04/06/2019 11:43:26 CET

BRUSELAS, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), Maciej Szpunar, ha concluido este martes que se puede obligar a Facebook a buscar y retirar todos los comentarios difamatorios idénticos a los declarados ilícitos, así como los comentarios similares difundidos por un mismo usuario.

Las conclusiones del abogado general, que no obligan al Tribunal de Justicia de la Unión Europea pero suele seguir su criterio en la mayoría de los casos, se refieren al caso de una antigua diputada austriaca de los Verdes, que recurrió a los tribunales de su país para obligar a Facebook a tomar medidas para dejar de difundir comentarios idénticos o similares a un comentario humillante que compartió un usuario en su página personal, que acompañó con un artículo y su foto en un portal digital. Facebook solo impidió su acceso desde Austria por requerimiento de un tribunal de primera instancia austríaco.

El Tribunal Supremo austríaco, al que ha llegado el caso, ha reclamado a la justicia europea que aclare si se puede obligar a Facebook a retirar a nivel mundial comentarios idénticos o similares -de los que no tenga conocimiento-- a los originales que buscan atender contra el honor de una persona, injuriarla y difamarla a la luz de la normativa europea de comercio electrónico.

En sus conclusiones, el abogado general del TUE señala que plataformas como Facebook no pueden considerarse responsables de los datos almacenados por terceros en sus servidores cuando desconoce que son contenidos ilícitos y no se les puede imponer una obligación general de supervisarlos o realizar una búsqueda activa de actividades ilícitas, pero sí están obligadas a retirarlos o bloquearlos cuando se le denuncia de su carácter ilícito.

El abogado general concluye que la normativa europea no se opone a que un tribunal nacional obligue a Facebook mediante un requerimiento judicial a buscar e identificar los datos idénticos a los que ha declarado ilícitos y también aquellos contenidos similares siempre y cuando hayan sido difundidos por el mismo usuario.

Así, el letrado aclara que obligar a Facebook a identificar los contenidos similares de todos los usuarios limitaría la libertad de expresión y de información de forma sistemática y llevaría a una censura, además de soluciones costosas para la plataforma y no se garantizaría un equilibrio entre los derechos fundamentales y el principio de proporcionalidad.

En todo caso, sí avala obligar a la red social a retirar contenidos similares a los declarados ilícitos tras ser alertado de los mismos ya sea por la persona afectada, un tercero u otra fuente, dado que ello no implica una supervisión general de los contenidos almacenados y aclara que la normativa europea no se opone tampoco a obligarle a retirar los datos a nivel mundial, teniendo en cuenta que ésta no regula el alcance territorial de la obligación de retirada.