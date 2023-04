Abogados de víctimas de accidentes exigen seguro obligatorio para patinetes ante el aumento de siniestralidad en España

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Nacional Abogados de Víctimas de Accidentes y Responsabilidad Civil (ANAVA- RC) ha instado a una "solución urgente" en la obligatoriedad del seguro para los patinetes eléctricos (Vehículos de Movilidad Personal), ante el aumento de la siniestralidad en España: 25 fallecidos en los dos últimos años.

Asimismo, la asociación ha mencionado el referéndum en París, que ha votado 'no' a estos vehículos de alquiler, algo que, a su juicio, pone de manifiesto que "es urgente tener un marco jurídico legal que sustente la obligatoriedad de un seguro para los patinetes eléctricos".

En España, según ha explicado, cada ayuntamiento tiene sus propias normas y recae en los propios consistorios la manera de actuar, "pero la realidad es que las normas no se cumplen y los accidentes van en aumento, añadiendo a todo ello la confusión que genera la disparidad de ordenanzas que regulan el uso de estos vehículos de movilidad personal produciéndose casos tan curiosos como el pasar de un municipio a otro montado en patinete donde en uno sea obligatorio, por ejemplo, el uso de casco, y en el otro no".

Actualmente, el Vehículo de Movilidad Personal se define como vehículos de una o más ruedas dotados de una única plaza y propulsados exclusivamente por motores eléctricos con una velocidad máxima por diseño comprendida entre 6 y 25 km/h, quedando fuera de los mismos, por ejemplo, las bicicletas eléctricas.

La asociación advierte de que los particulares no tienen la obligatoriedad de asegurar los VMP y depende de los usuarios tener un seguro de responsabilidad civil que los ampare frente a daños a terceros.

En el caso de los patinetes de alquiler, si una empresa ofrece al usuario la posibilidad de tener un seguro, apunta que "lo más probable es que se desconozca las garantías que cubre por lo que existe una gran inseguridad jurídica al respecto y lo que es más grave, el usuario piensa que está amparado por un seguro de responsabilidad civil de carácter ilimitado y no es cierto".

"A la falta de formación en seguridad vial de los conductores se une la ausencia de normativa para la protección en materia de responsabilidad civil a las víctimas ante un accidente, provocando inseguridad jurídica tanto a los usuarios, regulares u ocasionales de patinetes, como a las víctimas de sus accidentes", ha asegurado el presidente de ANAVA-RC, Manuel Castellanos.

Los usuarios de Vehículos de Movilidad Personal tienen que respetar las normas de circulación vial pero, según apunta la asociación, "se produce la paradoja, por ejemplo, que se permita su uso a menores que no tienen carnet de conducir y no tiene por qué conocer dichas normas, o que un usuario de patinete que provoque un accidente con víctimas bajo el efecto de alcohol o drogas, hoy por hoy, no puede ser condenado por un delito contra la seguridad en el tráfico".

"También hay que prestar mucha atención a la manipulación de los patinetes en donde se aumenta su potencia y velocidad ya que actualmente se están condenando penalmente a usuarios que piensan que están conduciendo un simple patinete cuando lo han convertido, producto de la manipulación, en un vehículo equiparable a un ciclomotor", añade la asociación.