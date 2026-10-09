Accidentes y retenciones complican la salida de Madrid, Barcelona y Valencia al inicio del Puente del Pilar

Archivo - Un gran número de vehículos circula por la autopista A-3 a la altura de Rivas-Vaciamadird, con motivo de la operación salida del Puente del Pilar 2021, el primero sin apenas restricciones debido a la pandemia del Covid-19, a 8 de octubre de 2021 - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Varios siniestros de tráfico y retenciones complican la circulación en las principales carreteras de salida de Madrid, Barcelona, Valencia y Murcia al inicio de la operación especial por el Puente del Pilar, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).

En torno a las 15.00 horas, la autovía A-62 a la altura del municipio de Villamarciel (Valladolid) en sentido Salamanca está cortada debido a un siniestro vial. Asimismo, se han registrado otros alcances que complican la circulación en la A-68 a su paso por Mallén (Zaragoza) en dirección Logroño, así como en la A-1 a la altura del circuito del Jarama y en la A-6 en Las Rozas de Madrid (Madrid).

La circulación se ha visto también afectada en la zona levantina por sendas colisiones traseras registradas en la carretera AP-7 a su paso por Sant Cugat del Vallès (Barcelona) en sentido Girona y en la A-7 a la altura de Sangonera (Murcia) en dirección Almería.

Por otro lado, la DGT ha señalado que el tráfico se mantiene en aumento en las salidas de Madrid por la A-3 en Rivas-Vaciamadrid, la A-4 a la altura de Butarque y Pinto, la A-42 en Parla y la A-5 en Arroyomolinos (Madrid).

Los accesos y salidas de otras grandes urbes también presentan intensidades elevadas de circulación, como ocurre en Barcelona por la C-17 en Granollers y la C-58 en Montcada (Barcelona); en Valencia por la A-3 a su paso por Buñol y Siete Aguas (Valencia); y en Murcia en la A-7 a la altura de Espinardo en dirección Almería.