Afane aconseja revisar los neumáticos ante el gran volumen de desplazamientos de este puente de agosto

MADRID, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación de Fabricantes de Neumáticos (Afane) ha recomendado prestar atención al cuidado de los neumáticos para los desplazamientos en carretera previstos para este puente de agosto, cuando la Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha un dispositivo especial ya que se prevén 8,5 millones de desplazamientos.

A juicio de Afane, poner a punto el vehículo "es indispensable para disfrutar de las ansiadas vacaciones sin sobresaltos" y pone el foco en el papel de los neumáticos, uno de los elementos de seguridad más importantes de un vehículo, cuyo buen uso y correcto mantenimiento deben ser prioritarios todo el año.

Las consecuencias de no reemplazar los neumáticos gastados o dañados son "muy graves", según Afane, que señala que una de las ventajas de su buen mantenimiento es el ahorro en combustible porque se evitarán consumos innecesarios y se reducirá la contaminación medio ambiental.

También ha destacado la importancia de comprobar la presión --siempre en frío-- para lograr las mejores prestaciones del vehículo y ha recordado que lo recomendable es circular con la presión indicada por el fabricante para cada circunstancia.

Por otro lado, pide vigilar que la profundidad del dibujo de los neumáticos en turismos no sea inferior a 1,6 milímetros, ya que no solo carece de las garantías de seguridad necesarias, sino que legalmente no está habilitado para transitar por la carretera.

Otra recomendación es ajustar el equilibrado, ya que circular con el paralelo inadecuado acelera el desgaste de las ruedas sin que en muchos casos el conductor se percate, lo que ocasiona frenadas menos efectivas, mayor ruido de rodadura y aumento de las vibraciones en la conducción.

También ha señalado la importancia de comprobar periódicamente el estado de la rueda de repuesto e insiste en la necesidad de consultar la nueva Etiqueta Europea del Neumático, que entró en vigor el 1 de mayo de 2021, para conocer los valores de eficiencia, adherencia o ruido realizado por las cubiertas. De este modo, indica, cuando llegue el momento de cambiarlas, se podrán escoger las que más se adecuen a las necesidades concretas del vehículo.