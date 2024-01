Alejandro Escario, premio CEU Ángel Herrera 'Alumni júnior' por la creación de una incubadora de bajo coste

MADRID, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El fundador de Medical Open World y socio y director de Tecnología de Madrija Consultoría, Alejandro Escario, ha sido galardonado con el Premio CEU Ángel Herrera en la categoría 'Alumni Júnior' por el diseño y creación de una incubadora de bajo coste que "ha hecho posible la preservación de la vida de muchos bebés prematuros en países en vías de desarrollo", según ha destacado la resolución.

El jurado de los premios de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, que serán entregados el próximo 22 de enero, ha resaltado su "compromiso filantrópico" y su "capacidad para materializar soluciones tangibles a desafíos críticos".

Alejandro Escario ha estado vinculado a proyectos de ayuda humanitaria desde el inicio de su carrera profesional y desarrolló este proyecto desde cero con el apoyo del FabLab Madrid CEU, laboratorio perteneciente a la red mundial de laboratorios del 'Center for Bits and Atoms del Massachusetts Institute of Technology'.

Escario, que fue estudiante de Ingeniería Informática e Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universidad CEU San Pablo de Madrid, ha asegurado que "es un completo honor" para él recibir este premio y se ha mostrado satisfecho porque "refleja los proyectos" en los que se ha visto involucrado en los últimos 10 años.

El premiado ha alabado su paso por el CEU del que ha dicho ha sido "la etapa formativa, más enriquecedora" de la que ha formado parte por "los conocimientos y aprendizajes recibidos y por los amigos y valores adquiridos". Además, ha querido reconocer "la dedicación por parte de profesores y mentores" y ha hecho hincapié en el impacto positivo de "la visión traslacional de toda la investigación e innovación" que le ha acercado al mundo de la investigación y la empresa.

Actualmente, Escario es CTO de Madrija Consultoría, empresa creada en 2015 y especializada en el desarrollo de soluciones tecnológicas con un alto componente de innovación. Se encuentra trabajando en proyectos de I+D de farmacogenómica cuántica, envejecimiento activo y detección y cribado de arritmias cardiacas en pacientes monitorizados remotamente.

LA FUNDACIÓN SAN PATRICIO PREMIADA EN LA CATEGORÍA DE 'SOLIDARIDAD Y COOPERACIÓN'

Por otra parte, la Fundación San Patricio ha sido reconocida en los Premios CEU Ángel Herrera en la categoría 'Solidaridad y Cooperación al desarrollo y Emprendimiento social', por su programa de acogida escolarización de 60 niñas en el Centro St. Patrick's de la población de Lokitaung en la región de Turkana en Kenia, desde 2004.

La fundación emprendió en 2021, junto con la Asociación Manyatta, el proyecto de una cooperativa agrícola de mujeres, que ayuda a combatir la hambruna y la malnutrición de la población, además de dar trabajo a mujeres y a las jóvenes graduadas del propio centro.