Alicante, Valencia y Murcia tendrán mañana alerta roja por calor, con temperaturas que podrán alcanzar los 44ºC

MADRID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las provincias de Alicante, Valencia y Murcia tendrán mañana avisos de nivel rojo (riesgo extremo) por temperaturas máximas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para este lunes 12 de julio.

Según la Agencia, las temperaturas seguirán subiendo este lunes en el área mediterránea y Canarias, ascenso que será notable en el sur del Levante, donde se superarán los 40º C y, localmente, se podrían alcanzar los 43º C ó 44º C en Valencia, Alicante y Murcia.

También se espera que se superen los 37º C en Málaga y otras zonas del extremo sudeste peninsular, así como los 34º C ó 36º C en Baleares y Canarias.

En este sentido, la AEMET ha activado avisos por calor en: las provincias de Almería y Málaga, así como las islas baleares de Ibiza, Formentera y Mallorca, que tendrán avisos de nivel naranja (riesgo importante); y en nivel amarillo (riesgo) estarán la isla de Menorca y Albacete.

Sin embargo, en el resto de la Península las temperaturas experimentarán un descenso muy acusado, que será extraordinario para las diurnas en la meseta norte y alto Ebro, con temperaturas inferiores a las habituales en estas fechas en el noroeste peninsular.

Durante la jornada, habrá predominio de cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del país. No obstante, en el norte de Galicia, Cantábrico y Pirineos, se esperan cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones, mas abundantes en el Cantábrico oriental, pudiendo ir acompañadas de alguna tormenta ocasional en el Pirineo oriental.

No se descarta alguna precipitación, débil, dispersa y ocasional, en otros puntos del extremo norte peninsular, y alguna tormenta aislada en zonas de montaña del área mediterránea y cumbres de Canarias, secas o con escasa precipitación, aunque acompañadas de rachas muy fuertes de viento.

También se prevén intervalos de nubes medias y altas en la primera mitad del día en la mitad norte y extremo sudeste peninsular y en Baleares.

Asimismo, es probable que se produzca calima en Canarias y en el sudeste peninsular, sin que este fenómeno se descarte en otros puntos de la mitad sur y zona centro, tendiendo a disiparse durante el día, excepto en Canarias.

Con respecto al viento, será de componentes oeste y norte en la Península y Baleares, con intervalos de fuerte en el litoral cantábrico y mediterráneo peninsular, Estrecho, sierras del extremo sudeste, Menorca, y en el medio y bajo del Ebro. Y serán alisios en Canarias.

El viento pondrá en aviso de nivel amarillo (riesgo) a Tarragona y Castellón. Y provocará mala mar en Almería y Girona, donde se han decretado avisos de nivel amarillo por fenómenos costeros (oleaje).