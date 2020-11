Argüello (CEE), sobre 'Ley Celaá': Es una ley "llena de excesos de pedagogía en detrimento de filosofía del pensamiento"

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Expertos en religión han reflexionado este miércoles en el 'Encuentro Digital' de la revista 'Vida Nueva' sobre 'Ley Celaá: ¿todavía es posible el pacto?', una ley que, en palabras del secretario general de la Conferencia Episcopal (CEE), Luis Argüello, está "llena de excesos de pedagogía en detrimento de la filosofía del pensamiento".

Según Argüello, la LOMLOE, la reforma educativa actualmente en trámite más conocida como 'Ley Celaá', plantea "falsos dilemas", como por ejemplo el de "aprender a aprender", lo cual para el obispo es "imposible". En este sentido, ha mencionado 'El Club de los Poetas Muertos', una película "tramposa" porque, según asegura, la educación no puede excluir al profesor como "autoridad". "Es un populismo educativo que no nos hace bien", declara.

Además, ha criticado la situación en que deja a la educación concertada, pues, a su juicio, desde los años 80 se ha reconocido a la concertada como red que forma parte del sistema público de la educación, cuando "ahora la Ley hace a la escuela concertada algo subsidiario", priorizando así la educación pública frente a la educación estatal, donde entraría también la concertada.

De hecho, para Argüello este tema, junto al de la religión en la enseñanza, conforma la "bandera" que impide analizar con profundidad los verdaderos problemas de la educación. Así, Argüello considera que la 'Ley Celaá' es una ley "que está llena de excesos de pedagogía en detrimento de la filosofía del pensamiento".

En relación a esto, el también obispo auxiliar de Valladolid considera que si bien es cierto que la LOMLOE aborda, en su preámbulo, la necesidad de abordar los desafíos que han traído la revolución digital, también debería incluirse en el proyecto de reforma el estudio de aquellas disciplinas que guardan relación "con la vida", "con la fundamentación de los valores" y "de la propia ética". Y un ejemplo de ello es la asignatura de Religión, según añade.

"La apuesta pedagógica que se hace desde los años 90 es la propuesta del constructivismo, que es una confesionalidad también. Es muy difícil educar si no se tiene clara una antropología, que ahora está muy discutida y supone muchos puntos de no acuerdo. Es posible cultivar la identidad y propiciar el encuentro y el diálogo", ha afirmado.

POSITIVO DE LA LEY: LA EQUIDAD

Igualmente, Pedro Huerta, secretario general de Escuelas Católicas (que agrupa a titulares de centros educativos católicos), también se ha centrado en el papel de la educación concertada con la nueva norma.

Según ha comentado, si bien el artículo 108 de la actual Ley educativa (que no tendrá modificaciones con la reforma), recoge que "la prestación del servicio público de la educación se realizará, a través de los centros públicos y privados concertados", el artículo 109 establece que "en la programación de la oferta de plazas, las Administraciones educativas armonizarán las exigencias derivadas de la obligación que tienen los poderes públicos de garantizar el derecho de todos a la educación, mediante una oferta suficiente de plazas públicas", lo que Huerta interpreta como "limitar" a la concertada.

"No debe ser un tema especialmente preocupante, pero hay otros temas de la concertada que deberían abordarse en la Ley y no lo hace, como es reequilibrar la red de educación entre la pública y la concertada", dice Huerta, que se pregunta por qué la LOMLOE no dota de más recursos a la concertada para atender a alumnos con más necesidades, como los inmigrantes, si es la "misión" de Escuelas Católicas.

Esta agrupación de centros católicos es la que abandera la Plataforma Más Plurales, que lleva desde hace semanas convocando al sector para protestar contra la reforma. "Lo que hemos hecho con la Plataforma es procurar canalizar la preocupación de las familias, de los profesores y de los titulares de los centros, y darles expresión. ¿Qué alcance tendrán? Lo dirá el tiempo y lo dirá la capacidad de nuestros políticos de recibir, escuchar, lo que la comunidad educativa quiere decir", ha explicado.

Pero no todo es malo de la Ley. Así, el secretario general de Escuelas Católicas ha celebrado que la Ley incorpora "muchos elementos que dan equidad al sistema educativo". "El mero hecho de incorporar este equilibrio educativo y de pretender incorporar cuestiones más sociales le dan un valor importante", reconoce.

POR QUÉ DEROGAR LA 'LEY WERT'

El encuentro también ha contado con la participación del Doctor en Ciencias Políticas y Teología, Carlos G. de Andoin, que ha comenzado diseccionando la actual Ley de educación (la LOMCE o 'Ley Wert') que será derogada con la LOMLOE.

"Hay dos razones que son las más importantes: la LOMCE tenía una filosofía que buscaba la calidad, sí, pero a costa de la exclusión", ha aseverado, pues "lejos de ayudar a disminuir el fracaso y abandono escolar, contribuía a reforzarlo". El otro punto en el que se centra el Doctor es el modelo curricular, que con la LOMCE era "muy academicista", es decir, estaba "sobrecargado de contenidos" y era "obsoleto", mientras que la LOMLOE pretende virar hacia un modelo más "competencial".

El académico ha roto una lanza a favor de la nueva norma con respecto a las críticas sobre su rápida tramitación, al decir que el procedimiento comenzó en la anterior legislatura (pero quedó parada por la repetición de elecciones y luego por la pandemia), justificando además que "una ley no es algo que se pueda hacer al final de la legislatura" porque tiene desarrollos importantes después de la aprobación de la misma.

En cuanto a si haber esperado a que acabase la pandemia hubiese logrado un mayor consenso, Carlos G. de Andoin es tajante: "Me temo que no por ello se hubiera alcanzado mayor nivel de acuerdo". De hecho, afirma que si se entra a valorar el "esfuerzo de acuerdo" por parte de los partidos de Gobierno, este ha sido "mayor" que en anteriores veces, ya que la 'Ley Celaá' ha contado con el apoyo de siete grupos políticos en el Congreso frente al apoyo único del PP en 2013 con la 'Ley Wert'.