Arranca el debate del Pacto educativo con el ultimátum del PSOE por la financiación, que el PP ve "irresponsable"

Actualizado 06/03/2018 12:09:48 CET

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

La sesión de este martes 6 de marzo de la Subcomisión parlamentaria para el Pacto Social y Político por la Educación ha arrancado pasadas las 10.30 horas con el ultimátum del PSOE de levantarse de la mesa si el Gobierno no se compromete a destinar el 5% del PIB a Educación, una exigencia que el PP califica de "tremendamente irresponsable" y que responde a una "estrategia interna" de los socialistas.

En declaraciones a los medios, antes de entrar en la Subcomisión, la portavoz de educación del PP, Sandra Moneo, ha señalado que después de más de tres meses de sesiones en este órgano el Pacto educativo se encuentra en un momento "extraordinariamente importante" con el debate de la financiación, debido a la falta de acuerdo en torno a la propuesta de los 'populares' de un incremento de 5.000 millones de euros como suelo para financiar la educación no universitaria.

Para Moneo, vincular la inversión al PIB es "engañoso" si éste baja, también lo hace la financiación del sistema educativo. "Hay que proponer recursos reales", ha insistido la diputada 'popular', que ha recordado, además, que cuando se negoció con el exministro socialista Ángel Gabilondo el fallido Pacto de Estado, nunca se puso sobre la mesa un porcentaje del PIB, sino que "todos los acuerdos educativos tuvieran una memoria económica".

"Sinceramente, creo que la actitud del PSOE responde más a una estrategia interna del propio partido que a anteponer a los intereses de la educación y de la sociedad española que tantas expectativas tiene en este pacto", ha subrayado Moneo.

Además, ha dicho que con los cálculos de los socialistas de un incremento anual de 1.500 millones de euros, el PSOE no tiene en cuanta que las competencias educativas son compartidas entre el Estado y las comunidades autónomas. "Con esta estimación, al Gobierno le correspondería aportar 76 millones de euros y estaría dispuesto a hacerlo, pero ¿El PSOE apoyaría los Presupuestos Generales del Estado?", ha preguntado Moneo.

Esta portavoz ha cuestionado, además, con los cálculos de los socialistas, "si Andalucía estaría dispuesta a poner los 240 millones de euros que le corresponderían o Aragón los 40 millones". "Es que estamos hablando de una financiación compartida", ha apostillado.

Por su parte, la portavoz de Educación socialista, Luz Martínez Seijo, ha indicado que los socialistas mantienen el ultimátum lanzado este lunes por su líder, Pedro Sánchez. "Entendemos que es un momento crucial en el que hay que dejar las cosas claras y hay que poner la financiación encima de la mesa", ha subrayado esta diputada.

Martínez Seijo ha defendido su propuesta de invertir el 5% del PIB en Educación de forma progresiva, y que se trata de un "mínimo" para poder seguir negociando el Pacto educativo, pues supondría volver al nivel de 2009, pues, en la actualidad se invierte el 4,1% más de un punto por debajo de la media de los países europeos.

"Es el momento de decir si hay verdadera seriedad por parte del Gobierno y del PP. Que digan ya de una vez a la comunidad educativa si este pacto es viable", ha aseverado la portavoz socialista de Educación, que no quiere quedarse "en un nivel de infrafinanciación que deje a España fuera de la UE", como ocurre, a su juicio, en la actualidad.

La portavoz adjunta de Unidos podemos-En Comù Podem-En Marea en la Cámara baja, Ione Belarra, ha dicho también en declaraciones a los medios que le hubiera gustado que el PSOE hubiera manifestado "esta firmeza" dentro de la Subcomisión y no haberle dado al PP la "capacidad de veto". A su juicio, si se hubiera acordado otro sistema distinto de votación, se habría podido "obligar" al PP a que "asumiera este 5% de financiación".

Desde Ciudadanos, su portavoz, Marta Martín, considera que esta amenaza del PSOE de salirse del Pacto es "absolutamente irresponsable" y ha señalado que el enfrentamiento entre socialistas y 'populares', a "modo Pimpinela" no aporta y que los de formación naranja están "saturados" de los reproches entre estas dos fuerzas políticas sobre los legados "de Zapatero o Wert".

"Ciudadanos quiere mirar al futuro, hemos venido a hablar de educación y vamos a exigir un compromiso para que todas las medidas que se acuerden estén adecuadamente financiadas y no vincularlas al PIB porque es un error gravísimo. Tiene que estar vinculada al puesto escolar y tiene que blindarse para no estar al albur de los ciclos económicos. No puede ser que haya comunidades que inviertan 2.000 o 3.000 euros más por niño que otras", ha indicado.

Además, ha dicho que si se levanta el PSOE, el Pacto por la Educación éste "no va a seguir adelante porque tiene que contar con el apoyo de la mayor parte de los grupos políticos". A su juicio, no se podría entender que una fuerza como el PSOE, "que ha llevado parte del peso de la educación en España", se levante de la mesa "sin ni siquiera haber empezado a negociar las medidas educativas".