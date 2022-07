Arranca la marcha del Orgullo bajo el lema 'Frente al odio: Visibilidad, Orgullo y Resiliencia'

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La manifestación del Orgullo 2022 ha arrancado a las 19:05 horas de este sábado 9 de julio del Paseo del Prado, a la altura de la Plaza de Murillo.

Tras la pancarta de cabecera, con el lema 'Frente al odio: Visibilidad, Orgullo y Resiliencia', marchan las presidentas de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) y de COGAM, colectivo LGTBI+ de Madrid --organizadoras de la manifestación--, así como la Comisaria Europea de Igualdad, y activistas del colectivo LGTBI.

Este año, las principales reivindicaciones son la necesidad de mejorar y aprobar el actual Proyecto de Ley Trans y LGTBI y de impulsar el Pacto Social y de Estado contra los discursos de odio.

Tras dos años de pandemia, el desfile ha recuperado el formato rodado, con 40 carrozas, y se celebra sin restricciones sanitarias.

La Comisaria Europea de Igualdad, Helena Dalli, ha explicado que están aquí para "celebrar los logros" pero también para "protestar" con el objetivo de que "nadie se quede atrás en la UE".

Por su parte, la presidenta de COGAM, Carmen García de Merlo, ha dicho que "nadie, ni personas ni instituciones" les van a "meter en ningún armario" y que por ello, seguirán manifestándose mientras sea necesario para hacerse "visibles".

Además, la presidenta de la FELGTBI+, Uge Sangil, ha criticado la decisión del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, de no colocar la bandera LGTBI en el consistorio y le ha advertido de que "no será el Ayuntamiento de todos los madrileños" hasta que no haga políticas públicas para el colectivo LGTBI, un aviso que ha extendido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Sangil ha explicado que hoy salen a las calles para "reivindicarse" y ponerse "de frente" contra aquellos que les quieren "repudiar" y "eliminar" sus derechos "para que no gobiernen y, donde gobiernen, hacerles frente".

Sangil, portando un mantón con la bandera LGTBI, prestado por el alcalde de Sevilla, ha tenido también unas palabras de agradecimiento para la cantante María del Monte, que participa en la marcha desde la carroza de RTVE, por revelar su pertenencia al colectivo LGTBI en el pregón de Sevilla. "Los besos fuera de la sombra son maravillosos, gracias por tu visibilidad María", le ha dicho Sangil.