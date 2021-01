El arzobispo castrense sigue hospitalizado por Covid-19 y está "estable en la gravedad"

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo castrense, Juan del Río, continúa hospitalizado en el Gómez Ulla a causa del Covid-19 y está "estable" dentro de la "gravedad", según ha informado el Arzobispado Castrense este martes 26 de enero.

"Monseñor Juan del Río Martín, Arzobispo Castrense de España, ingresado en el Hospital Central de la Defensa 'Gómez Ulla', a causa del COVID-19 se mantiene estable en la gravedad", ha precisado el arzobispado.

El prelado fue ingresado el pasado el pasado jueves 21 de enero en el hospital militar de Madrid, afectado por Covid-19, y el viernes fue "sedado e intubado" por prescripción médica.

En las últimas horas, según ha comunicado el equipo médico, el estado de salud de Juan del Río "no ha sufrido variación" y han indicado que no habrá más noticias sobre el enfermo si no hay ninguna novedad significativa próximamente.

Desde el Arzobispado Castrense continúan rezando "para la total recuperación" del prelado y han pedido también las oraciones de los fieles.