La Asamblea por la Vida presenta una queja en el TC antes de su sentencia sobre el aborto: "Apelamos a su conciencia"

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea por la Vida, la Dignidad y la Libertad, integrada por más de 140 organizaciones de la sociedad civil, ha entregado este jueves ante el Tribunal Constitucional un escrito de queja y ha "apelado a la conciencia de los magistrados", antes de que dicten sentencia definitiva sobre el recurso del PP a la ley del aborto de 2010.

"Hago una apelación a las conciencias de los miembros del TC. El TC es un instrumento al servicio de la Constitución no puede ser un instrumento al servicio de un proyecto de ingeniería social, no es posible que este tribunal pervierta su auténtica naturaleza", ha manifestado el exministro e impulsor de la plataforma NEOS, Jaime Mayor Oreja, este jueves, en declaraciones a los medios, tras presentar la queja.

En concreto, en el escrito, las asociaciones se quejan de la participación, en la sentencia sobre el recurso a la ley del aborto de 2010, de "unas personas que no deberían de haber participado" porque "han participado en otros procedimientos relacionados con esta ley".

Según señalan, la imparcialidad del Tribunal Constitucional podría ser "cuestionada ya de origen al no haberse atendido al deber de abstención y a la recusación de cuatro magistrados de dicho tribunal, presuntamente incursos en causas de ello".

En todo caso, Mayor Oreja no confía en que los magistrados del TC hagan caso a su queja, aunque insiste en que "las apelaciones de conciencia hay que hacerlas siempre aunque tengas la impresión de que hay un impulso político muy determinado en la peor de las direcciones, en una perversa dirección".

"Eso no significa que no podamos y debamos apelar a las conciencias de los magistrados", ha abundado Mayor Oreja. "Esto es un buque insignia de un proyecto de ingeniería social que trata de cambiar, destruir, socavar, reemplazar unos fundamentos por otros, por una nueva sociedad, y es un disparate que el TC se preste a ello", ha añadido.

Por su parte, la presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provisa, Alicia Latorre, ha lamentado que después de "tanto tiempo" esperando a que el TC resolviera el recurso sobre la ley del aborto de 2010, ahora "de manera precipitada" se ha llegado a una sentencia "cuyas consecuencias van a ser gravísimas".

"Desde las asociaciones que cada día defendemos la vida sabemos la muerte y el dolor que lleva consigo cada aborto y queremos hacer todo lo que esté en nuestra mano", ha subrayado.

En la entrega del escrito de queja han estado presentes representantes de E-Cristian, la Federación Española de Asociaciones Pro-Vida, la Federación One of Us, NEOS, Asociación Cristianos en Democracia, Foro Español de la Familia, ACDP, la Asociación Nacional de Objeción de Conciencia, Familia y Dignidad Humana y la Fundación Jérôme Lejeune, entre otras.