Así son los 'hogares con psicología', según Ikea

Mónica Chao: "Un hogar en el que no hay un bienestar emocional es difícil que sea un verdadero hogar"

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El bienestar emocional de las personas se ve influido directamente por cuestiones relativas al hogar y hay una serie de acciones que se pueden llevar a cabo para mejorarlo. Elementos sensoriales como la luz, el orden, el olor o el nivel de ruido, y la calidad de las relaciones con los convivientes son claves para conseguirlo.

Estas son algunas de las conclusiones del estudio 'Hogares con psicología', presentado este martes en Madrid por el Consejo General de la Psicología, la Psicofundación e Ikea, que explica cómo actuar sobre esas y otras variables.

Según la directora de Sostenibilidad de Ikea, Mónica Chao, "un hogar en el que no hay un bienestar emocional es difícil que sea un verdadero hogar". "Por eso pensamos que Ikea debe aportar su granito de arena en este tema, poniendo el foco en la relevancia que el hogar puede tener para mejorar nuestro bienestar emocional", ha dicho en referencia al estudio, para el cual se encuestó a 2.128 personas.

Este estudio explora específicamente la relación de variables psicológicas como el bienestar, la felicidad, la ansiedad o la depresión con aspectos referidos al hogar y la vida que desarrollan las personas en él. En función de los datos obtenidos, plantea una serie de recomendaciones.

ORDEN, LUZ NATURAL Y ESPACIOS VERDES

Así, algunos de los factores clave que favorecen el bienestar emocional es que la casa esté ordenada, que tenga un olor agradable, que disponga de luz natural o que la iluminación esté bien regulada.

"En el hogar, todo lo relacionado con lo sensorial nos afecta", ha indicado Rocío Fausor, una de las autoras del estudio. En cambio, el ruido externo y las malas relaciones con los vecinos hacen que el bienestar se reduzca.

Además, el estudio muestra que hay mayores índices de bienestar en las viviendas en las que se reciben visitas y en aquellas ubicadas cerca de espacios naturales, parques o jardines, y que también ayuda colocar plantas dentro de la casa.

Chao ha destacado que la pandemia del Covid-19 ha puesto de manifiesto la relevancia del contacto con la naturaleza para sentirse bien y, en general, ha concienciado sobre la importancia del hogar.

"Si estaba bien, nos ha influido, y si no, lo hemos pasado peor", y "nos hemos dado cuenta de que necesitamos espacios de intimidad y silencio y también espacios de convivencia", ha explicado, añadiendo que Ikea busca que sus productos contribuyan cada vez más a ese bienestar y ayuden a crear esos espacios para sus clientes.

RELACIONES CON LOS CONVIVIENTES

Morán, ha comentado algunas de las actividades que se pueden hacer en casa para aumentar el bienestar, como charlar, jugar, cocinar o hacer deporte. Y si "no tenemos un buen día", lo mejor es "dedicarnos un momento y aprovechar un espacio íntimo", ha añadido.

Igualmente, ha aconsejado emplear tiempo en conectar con las personas con las que se vive, porque muchas veces se comparte casa pero no actividades.

En el mismo sentido, la psicóloga Alejandra Vallejo-Nágera ha declarado que "una buena vida es llevarse bien con las personas que viven contigo" y disfrutar con ellas de "las pequeñas cosas".

Por otro lado, ha señalado la importancia de la gestión de las emociones en casa y cómo los hijos aprenden al ver cómo actúan sus padres, y ha afirmado que éstos necesitan "espacios para descomprimir".

Por su parte, la fundadora del Club de Malasmadres, Laura Baena, ha manifestado que las madres deben bajar su nivel de autoexigencia y buscar tiempo y espacio para realizar sus actividades, haciendo que sus hijos comprendan esta necesidad.

"Intentamos que las madres nos cuidemos para que la 'm' de madre no aplaste a la 'm' de mujer. Se trata de educar a los niños y responsabilizar a la pareja para que se respete ese espacio y ese tiempo", ha dicho.

Según el estudio 'Hogares con psicología', el 94,1% de los encuestados considera que sus relaciones dentro de su hogar son buenas o muy buenas, con pocos conflictos, pero esta percepción disminuye en el caso de las relaciones con vecinos, con las que el 21,1% está nada o poco satisfecho.

ESPACIOS DE ALMACENAMIENTO

Con respecto a variables sociodemográficas, cuanto mayor es la edad de las personas, su nivel de ingresos y el hecho de ser hombre, mayores son los niveles de bienestar. En cambio, soportar una carga económica por encima de lo recomendado, ser mujer y convivir con niños y adolescentes se han relacionado con un menor bienestar.

Ante la pregunta de cuáles son los principales motivos de satisfacción de la vivienda, los tres principales son: tengo el mobiliario que necesito (76,9%), hay suficiente luz natural (76,3%) y tengo la intimidad que necesito (68,1%).

En cuanto a los principales motivos de insatisfacción de la vivienda, son: no hay suficientes elementos de almacenamiento (37,2%), las vistas no me gustan (33,9%) y no dispongo de espacios abiertos o exteriores (33,2%).

ANSIEDAD, DEPRESIÓN Y SOLEDAD

El informe también revela que el 27,7% de los españoles presenta un caso probable de ansiedad y el 21,5% de depresión, mientras que el 19,5% ha experimentado ideación suicida en el último mes.

Además, el 45% dicen tener problemas percibidos de sueño, un problema más habitual entre quienes conviven con menores, y el 12,1% siente soledad de manera muy frecuente.

Aunque casi el 70% de los encuestados afirman experimentar bienestar y cerca del 40% dicen que está felices --en una escala de 1 a 7, se sitúan entre el 6 y el 7--, los datos sobre psicopatología son preocupantes, según Silvia Berdullas, CEO del Consejo General de la Psicología y responsable del estudio.