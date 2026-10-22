Atresmedia alcanza unos ingresos netos de 724,3 millones hasta septiembre, un 4% más

Archivo - Letras y logo de Atresmedia en lo alto de la sede del grupo de comunicación Atresmedia en San Sebastián de los Reyes, en Madrid (España) - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Atresmedia registró unos ingresos netos totales de 724,3 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que supone un 4% más que de enero a septiembre de 2025, según la información remitida este jueves por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Además, el grupo de comunicación registró un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 91,3 millones de euros hasta septiembre frente a los 90,2 millones del mismo periodo de 2025, lo que representa un crecimiento del 1,2%. El resultado bruto de explotación ajustado fue de 88,2 millones de euros frente a los 90,2 millones del ejercicio precedente.

Por su parte, el resultado de explotación (Ebit) del grupo se situó en 74,3 millones de euros, frente a los 77,1 millones registrados hasta septiembre de 2025; y el resultado de explotación ajustado alcanzó los 73,8 millones de euros frente a los 77,1 millones registrados de enero a septiembre de 2025.

El beneficio del ejercicio fue de 53,8 millones de euros, 9,7 millones menos "como consecuencia, principalmente, del registro en 2025 de intereses de demora del crédito frente a la AEAT por la sentencia de la Audiencia Nacional favorable a la sociedad en la demanda sobre la compensación de bases imponibles negativas", según ha explicado la compañía.

Además, Atresmedia ha destacado que la sociedad ha conseguido una plusvalía neta por la venta de Fever Labs de 205 millones de euros que en los estados financieros consolidados, bajo normativa NIIF, ha sido registrada dentro del patrimonio neto.

La posición financiera neta del grupo fue positiva y se situó en 233,2 millones de euros, 175,1 millones más que al cierre de 2025, impulsada por la venta de la participación en Fever Labs y después de haber financiado la compra de AMVIA y el reparto de dividendos de junio, como ha señalado Atresmedia.

En relación con el negocio Audiovisual, alcanzó unos ingresos netos de 657,5 millones de euros frente a los 643 millones de euros obtenidos en 2025, lo que representa un incremento del 2,2%.

Los ingresos netos de publicidad en contenido audiovisual en el periodo se situaron en 519,4 millones de euros, un 1,8% menos, mientras que los ingresos por producción y distribución de contenidos crecieron un 7,2% hasta los 79,5 millones de euros.

Los otros ingresos (eventos, licencias, derechos editoriales y ventas de la plataforma de viajes Waynabox) llegaron a los 59 millones de euros, lo que supone un 45,7% más respecto a los 40,5 millones obtenidos en 2025. "Este crecimiento se debe principalmente a la incorporación de la sociedad Last Lap dentro del área de eventos del grupo desde julio de 2025", ha puntualizado.

Respecto al negocio Radio, la compañía ha detallado que registró unos ingresos netos de 60,4 millones de euros en los nueve primeros meses de 2026, en línea con los obtenidos en el mismo periodo del año anterior (60,3 millones de euros).

En el ámbito de la publicidad exterior, Atresmedia ha informado de que después de completar su adquisición el pasado mes de agosto, AMVIA (antes Clear Channel España) aportó al grupo unos ingresos netos de 12,8 millones de euros correspondientes a agosto y septiembre.

Finalmente, la inversión publicitaria total, que incluye todos los soportes publicitarios, creció en torno al 4% en los nueve primeros meses de 2026 respecto al mismo periodo de 2025.