Aumenta la intención de gasto de familias para la vuelta al cole, hasta 478 euros, 12% más que en 2025, según Cetelem

Archivo - Material escolar en la papelería Folder Hermosilla, a 27 de agosto de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El gasto medio previsto por las familias de cara a la vuelta al cole se sitúa en 478 euros, es decir, un 12% más que en 2025, cuando estaba en 425. Esta es una de las conclusiones del Zoom Vuelta al cole que el Observatorio Cetelem ha presentado este miércoles.

El 38,2% de los encuestados pretende que su desembolso se quede entre los 100 y los 300 euros, cinco puntos menos que el año pasado. Por su parte, el 25,7% planea gastar entre 300 y 500 euros, porcentaje que se mantiene estable con respecto a 2025.

El estudio presenta una subida de cuatro puntos porcentuales en los encuestados que afirman que gastarán más de 500 euros en esta vuelta al cole, porcentaje que abarca el 24,4% de las respuestas. Por grupos de edad, el que va de los 60 a 64 años planea un desembolso medio de 885 euros.

El estudio ha sido elaborado a través de 1.000 encuestas online. La mitad de los encuestados ha señalado que prevé no incrementar su gasto respecto al año anterior y un 28% ha reducido el presupuesto. Para conseguir este ahorro, el 47% ha asegurado que se acogerá al sistema de préstamos de libros, cuatro de cada diez reutilizará los materiales y un tercio acudirá al mercado de segunda mano para sus compras.

Por el contrario, un 22% planea gastar más, dos puntos más que el año anterior. Dentro de este grupo, el 69% considera el incremento de precios el principal motivo del aumento de su gasto y el 45% cree que se debe al aumento de materiales y libros que han de comprar (seis puntos menos que en 2025).

Otros motivos menos frecuentes aducidos por los encuentados para explicar la subida del presupuesto son el aumento de la familia (7%) o haber dejado de acogerse al sistema de préstamos de libros (3%).

En total, el 39% ha afirmado tener hijos en edad escolar, respuesta es más frecuente entre los adultos entre 40 y 44 años. En su mayoría (39% de las respuestas) los tienen en educación primaria, seguidos de aquellos que cursarán secundaria (28%) e infantil (23%).

De ellos, un 72% confía en los centros públicos para la educación de sus hijos, tres puntos más que el año pasado. Por su parte, disminuyen el número de estudiantes en centros concertados (que se sitúan en el 20% tras descender en tres puntos) y privados (12% tras caer un punto).