La BBC y RTVE coproducen 'Crossfire' protagonizada por la actriz británica Keeley Hawes

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

RTVE coproduce la serie de la BBC 'Crossfire', un thriller de supervivencia y resistencia que se rueda en Tenerife y que protagoniza la actriz británica Keeley Hawes ('Los Durrell', 'El guardaespaldas'), junto a un reparto internacional en el que figuran los españoles Hugo Silva y Alba Brunet.

Así lo ha dado a conocer este jueves la Corporación pública, que ha puesto de relieve que la serie está producida por Dancing Ledge Productions, creada y escrita por la escritora británica Louise Doughty. Además, la distribución corre a cargo de Fremantle, en asociación con Buddy Club Productions, y está dirigida por Tesssa Hoffe y producida por Alex Mercer.

Respecto al reparto, RTVE ha destacado que lo encabeza Keeley Hawes ('Finding Alice', 'It's A Sin', 'Bodyguard') junto a otros actores como Hugo Silva ('El Ministerio del Tiempo') y Alba Brunet ('Acacias 38'), Josette Simon ('Riviera'), Anneika Rose ('Line of duty'), Lee Ingleby ('Inspector George Gently'), Daniel Ryan ('The bay'), Vikash Bhai ('The stranger'), Shalisha James-Davis ('Alex Rider') y Ariyon Bakare ('His dark materials').

En relación con la trama, la empresa pública ha adelantado que tres familias británicas pasan unos días juntos en un lujoso hotel de una isla española. Mientras toma el sol en el balcón de su habitación, el mundo de Jo (Keeley Hawes) se pone patas arriba cuando resuenan disparos en la piscina donde su marido, sus hijos y sus amigos están disfrutando del baño.

Hombres armados, ávidos de venganza, han convertido en un instante un trozo de paraíso en un infierno desgarrador. Con los turistas desprevenidos y los trabajadores del hotel atrapados en las instalaciones, Jo intentará salvar a los miembros de su familia y a sí misma mientras los asesinos amenazan sus vidas. Para ello contará con la ayuda del jefe de seguridad del hotel.