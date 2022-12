Belarra sobre la entrada en vigor de la Ley de Familias: "Vamos a correr lo máximo posible"

MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha asegurado que su intención es correr "lo máximo posible" para agilizar la entrada en vigor de la Ley de Familias aprobada por el Consejo de Ministros.

"No debería haber grandes problemas", ha explicado la titular de Derechos Sociales en una entrevista en Radiocable recogida por Europa Press, quien ha confiado que la ley sea aprobada en el Congreso en "los próximos meses". De hecho, el Gobierno ha acordado tramitar por la vía de urgencia el anteproyecto de ley, de forma que se reducirán a la mitad los plazos previstos para los trámites del procedimiento de elaboración, no será necesaria la consulta pública y el procedimiento podrá continuar si los informes preceptivos no se emiten en plazo.

Belarra ha reconocido, no obstante, las dificultades de los ministerios dirigidos por Unidas Podemos para llevar proyectos de ley al Consejo de Ministros y ha mencionado concretamente la Ley de Familias que estaba preparada desde "hace año y medio".

"Desde el ala minoritaria del gobierno cuesta mucho que nuestros textos lleguen al Consejo de Ministros porque intentamos que sean medidas valientes, aunque llegan muy negociados", ha explicado Belarra quien ha asegurado, en alusión a la parte socialista del Ejecutivo, que "los intereses y las formas de representar esos intereses son muy diferentes".

La ministra ha reconocido que se han quedado "fuera de la ley cosas ambiciosas", aunque también ha expresado su confianza en que "en el trámite parlamentario se pueda mejorar" el texto.

La titular de Derechos Sociales ha destacado de la ley medidas como el nuevo permiso retribuido para cuidado de hijos, el permiso de 16 semanas para familias acogedoras o el de ocho semanas para familias con hijos menores de ocho años, además del reconocimiento de diferentes tipo de familias.