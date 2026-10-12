El BOE publica el acuerdo que incorpora el catalán como lengua de enseñanza en el Sistema de Escuelas Europeas

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MADRID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este lunes un acuerdo internacional entre el Ministerio de Educación y las Escuelas Europeas para regular la implantación y financiación del catalán como otra lengua nacional (ONL) en el Sistema de Escuelas Europeas.

El acuerdo entró en vigor el 31 de agosto de 2026 y las clases deben arrancar de forma gradual este curso escolar 2026/2027 en los centros con demanda suficiente.

El documento fue firmado por el subsecretario del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes de España, Santiago Antonio Roura, y por el secretario general de las Escuelas Europeas, Andreas Beckmann, en Bruselas y Madrid el 27 y 31 de agosto de 2026.

El acuerdo fue adoptado tras la decisión tomada por el Consejo Superior de las Escuelas Europeas de incluir la lengua catalana como otra lengua nacional en el sistema de las Escuelas Europeas, con el compromiso de España de asumir la financiación de dicha enseñanza.

España se integró en el Sistema de Escuelas Europeas como consecuencia de la adhesión a las Comunidades Europeas en 1986 y desde entonces ha formado parte del Consejo Superior.

Entre los objetivos del acuerdo se encuentra, según se desprende del texto, "promocionar internacionalmente la lengua catalana y su cultura como lengua y medio de comunicación".

En virtud del acuerdo, el Ministerio de Educación se compromete a cubrir los gastos del salario del profesorado, mientras que las Escuelas Europeas se encargarán, cuando se requiera contratación local, de identificar el nivel de demanda y gestionar la selección y contratación de profesorado de lengua catalana.