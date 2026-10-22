Boing celebra este sábado su 'fiestón' con 300 familias ganadoras del concurso a través de la app del canal

FIESTÓN BOING - EUROPA PRESS

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Boing, canal infantil de Mediaset España, celebra este sábado 24 de octubre en Kinépolis Ciudad de la Imagen el 'Fiestón Boing', evento para toda la familia presentado por David Moreno a la que han sido invitadas 300 familias ganadoras del concurso organizado a través de la app del canal.

El acto incluirá juegos, música, baile, divertidos retos y visionado de capítulos inéditos de algunas de las series más emblemáticas del canal y contenidos exclusivos de 'La casa de los retos', entre otros.

Según informa el grupo de comunicación, será una gran celebración diseñada para que padres e hijos disfruten con juegos, música, sorpresas y los personajes más conocidos del canal.

Las familias invitadas a esta celebración, trescientas de ellas ganadoras de cuatro entradas a través del concurso organizado en la app del canal, podrán realizar algunas de las pruebas más populares de 'La casa de los retos'; probar la Boing App y el videojuego multijugador de 'Hora de aventuras: misiones legendarias'; o desafiar su habilidad con máquinas-gancho con las que poder ganar diferentes regalos de 'Hora de aventuras: Misiones legendarias' e 'Historias corrientes: Las cintas perdidas'.

También habrá distintos photocalls donde los niños podrán hacerse fotos con algunos de los personajes de las series más icónicas del canal, como Doraemon, Nobita, Shizuka, Gumball y Darwin, así como Lloyd de Ninjago. Los más pequeños de la casa también podrán pintarse la cara y poner a prueba toda su creatividad pintando el mural y las láminas de colorear de Doraemon.