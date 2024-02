Bolaños advierte de "la industria de la mentira" que utiliza "bulos" y "odio" para propagar "ideas extremistas"

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha advertido de "la industria de la mentira" que necesita de los "bulos" y del "odio" para propagar "ideas extremistas".

Así se ha pronunciado Bolaños este martes en el Pleno del Senado, en respuesta a una pregunta del senador de EH Bildu Josu Estarrona Elizondo sobre si "tiene previsto el Gobierno un plan de acción para combatir la desinformación y las fake news".

"Existe una industria de la mentira que es aquella en la cual hay quien cree que puede obtener rédito de las mentiras, de los bulos, de la desinformación. No quisiera yo en 41 segundos que me queda explicarles cuántos beneficiarios hay de la industria de la mentira también en el ámbito político que sobre todo lo que necesitan es odio para poder propagar a través de la mentira cuáles son sus ideas extremistas", ha avisado el ministro.

Ante esta situación, ha dicho que lo que tienen que hacer desde las administraciones públicas es "dar ejemplo, evitar la desinformación y no ser beneficiario de esa industria de la mentira". Por el contrario, ha subrayado que lo que deben hacer es "intentar proporcionar a los ciudadanos certezas y prosperidad".

"Contra la desinformación, contra los bulos, contra la mentira, el Gobierno gobierna para la mayoría de la gente para que vivan cada día mejor y confíen más en sus instituciones", ha enfatizado.

El ministro ha asegurado que la desinformación, las fake news es "de las más importantes amenazas" que sufren las sociedades democráticas, "que han de ser sociedades libremente informadas". En este sentido, ha enumerado algunas de las medidas impulsadas por el Gobierno como un procedimiento de actuación frente a la desinformación adoptado en 2018 o un foro con colaboración público-privada para trabajar contra la desinformación y contra las fake news en 2022, además de varias iniciativas a nivel internacional.

"Por tanto, preocupación máxima del gobierno, compromiso total, trabajamos en ello, lo seguimos haciendo a nivel nacional, a nivel internacional, a nivel europeo y así continuaremos", ha subrayado.

Por su parte, el senador de EH Bildu ha alertado de la existencia de "un ecosistema de noticias falsas que alimentan un discurso xenófobo, un discurso misógino y un discurso ultra".

"Las consecuencias son graves para las sociedades y las democracias y lo hemos visto a lo largo y ancho del mundo, en Estados Unidos, en Brasil, en Argentina, pero también más cerca, en Hungría o, recientemente, en Alemania y también en el Estado español. Y su gobierno ahora mismo está sufriendo las consecuencias y está sufriendo a la fachosfera, es cierto, pero sobre todo lo sufre y lo va a sufrir la gente", ha manifestado Estarrona.

Además, ha advertido de que hay "un grave problema" porque "la comisión, el foro y el sistema parece ser que no están siendo eficaces del todo". "Creo que es bastante elocuente que el partido mayoritario del Gobierno haya solicitado, por ejemplo, a las Cortes Generales que fijen las reglas para sancionar a pseudomedios ultras que no cumplen el código ideológico ni siquiera. Es un síndrome de que las medidas puestas en marcha hasta la fecha no están siendo del todo eficaces", ha apuntado.