Bustinduy exige "una reforma fiscal justa" y pide a los empresarios de España que "suban los salarios"

El ministro de Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante la tercera edición del Foro CREO, en el Hotel Westin Palace de Madrid. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha reclamado "una reforma fiscal justa" y ha pedido a los empresarios de España que "suban los salarios". Así lo ha pedido, este jueves, durante el Foro CREO, organizado por el diario Cinco Días.

"No puede ser que el 10% más rico del país dispare la proporción de la riqueza que atesora en sus propias manos. No puede ser que nuestro sistema fiscal fracase en su principal tarea y labor que es la redistribución de esa riqueza. Y por tanto, es necesaria una reforma fiscal justa", ha subrayado Bustinduy.

Además, ha subrayado que "una de las principales fuentes de inestabilidad tiene que ver con que la democracia no ha llegado a las relaciones económicas y de consumo" y ha exigido que suban los sueldos.

"En España tienen que subir los salarios, y a los empresarios y las empresarias que estén hoy aquí, a mí me gustaría dirigirles un mensaje. Tienen ustedes que subir los salarios", ha insistido.

Por otro lado, ha advertido de la existencia de una "deriva oligárquica" en las sociedades europeas y globales que amenaza los sistemas democráticos.

Según ha alertado, un modelo económico basado en una acumulación "obscena" de poder y recursos en pocas manos imposibilita la igualdad efectiva y pone en riesgo la propia idea de democracia.

Durante su intervención, el ministro ha arremetido contra el "rentismo", al que ha definido como un mecanismo que extrae rentas "de abajo hacia arriba" para convertirlas en acumulación sin crear trabajo ni riqueza.

El titular de Derechos Sociales también ha criticado la privatización de los servicios públicos. Según ha señalado, los ciudadanos se ven obligados a recurrir a la oferta "privada" ante la falta de plazas en escuelas públicas, residencias de mayores o ante las listas de espera en la sanidad, situaciones en las que considera que el Estado no está cumpliendo con su obligación de proveer igualdad.

Bustinduy ha recordado que los sistemas democráticos fueron construidos en gran medida por la democracia "cristiana" y opciones conservadoras que subordinaban la economía de mercado a una concepción del "bien común", una idea que, a su juicio, hoy se encuentra "orillada y masacrada en nombre del imperio del mercado".

Frente a esto, el también titular de Consumo ha defendido su programa político como una opción legítima para transformar la sociedad y ha reivindicado las intervenciones públicas en la fijación de tarifas de billetes de avión, el control de las viviendas turísticas ilegales o la persecución de prácticas abusivas sobre los inquilinos.

Según ha asegurado, estas actuaciones no solo garantizan el "imperio de la ley", sino que afirman el principio constitucional de que los ciudadanos deben ser sujetos de pleno derecho -civiles, culturales, económicos y sociales- para evitar que la democracia se sacrifique "en el altar de las modas y oleadas autoritarias".