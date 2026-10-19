Bustinduy quiere aprobar la próxima semana la limitación de ultraprocesados en hospitales y residencias

Archivo - El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha anunciado que quiere llevar el martes 27 de octubre a Consejo de Ministros el real decreto para fomentar una alimentación más saludable y regular la oferta de ultraprocesados en hospitales y residencias, así como en escuelas de 0 a 3 años.

"El real decreto para garantizar una alimentación saludable en centros residenciales, hospitalarios y otros comedores públicos de nuestro país, que también va a incorporar a las escuelas infantiles de 0 a 3 años, que no quedaron cubiertas con el primer real decreto que hicimos para los comedores escolares, es probablemente la medida más importante que nos queda por aprobar", ha subrayado el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, este lunes, durante la presentación del Panel del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

Según ha precisado el ministro, la alimentación que se recibe en un momento "particularmente vulnerable", como cuando uno está hospitalizado o en una residencia, va "dejar de ser una variable para obtener lucro o reducir los costes".

En todo caso, Bustinduy ha reconocido que la norma "genera fuertes resistencias porque hay lobbys que no tienen mucho interés" en que se apruebe, pero ha insistido en que "la norma esta lista" y confía en que salga adelante en el Consejo de Ministros la próxima semana, ya que no requiere de convalidación parlamentaria.

Según los detalles del texto del real decreto publicados a finales de 2025, los ultraprocesados deberán limitarse en estos centros a un máximo de dos raciones semanales siempre que haya un régimen residencial o pensión completa, y a un máximo de una vez por semana en desayunos y meriendas.

Además, la medida garantizará un 90% de frutas y hortalizas frescas de temporada y menús variados, y obligará a que al menos un 80% de los productos de las máquinas 'vending' de estos espacios sean saludables.

Al mismo tiempo, tal y como ha indicado el ministro, quiere extender al primer ciclo de Educación Infantil (0 a 3 años) las pautas del Real Decreto de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles, aprobado el 15 de abril de 2025, por el que prohíbe servir bebidas azucaradas y bollería en los centros escolares.

El real decreto indica que todos los centros escolares con comedor deben garantizar a los estudiantes un consumo diario de fruta y verdura fresca, especificando que al menos el 45% de la fruta y hortalizas que se sirvan sean de temporada; entre una y tres raciones de pescado a la semana, y al menos una ración de arroz o pasta integral, además de varias de pan integral.

Mientras, las comidas como pizzas, empanadillas o frituras que sean precocinadas se podrán servir una vez al mes como máximo, y las frituras que se elaboren en el día (que no procedan de productos precocinados) podrán servirse una vez a la semana como máximo.

OPTIMISTA CON LA AYUDA A LA CRIANZA

Por otro lado, Bustinduy ha asegurado que va a "pelear hasta el último segundo" para que se apruebe la Prestación Universal por Crianza antes de las elecciones del 29 de noviembre.

"Me declaro optimista pero por encima de mi optimismo hay una carcterística, la determinación, la cabezonería, y hasta el último segundo de la legislatura, voy a pelear para que en España se adopte un Prestación Universal por Crianza", ha subrayado.

Según ha precisado, "no hay ninguna razón para oponerse" a esta ayuda que "ya se aplica en 17 países europeos" y que va a provocar una "reducción absolutamente significativa de la pobreza infantil". "Tenemos la herramienta, está diseñada, está sobre la mesa, no es solo una cuestión moral, también de eficinecia económica", ha zanjado.