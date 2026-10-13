El calor predominará en España hasta el fin de semana, cuando una dana podría provocar un acusado descenso térmico

Archivo - Varias personas en el parque de Madrid Río, a 6 de abril de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El tiempo estable predominará durante los próximos días en la mayor parte de España, aunque se producirán algunos chubascos en puntos del área mediterránea, que podrían ser localmente fuertes, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo. También habrá precipitaciones en las islas canarias más montañosas.

Las temperaturas serán altas para la época del año, con valores entre 5 y 10ºC superiores a los propios de estas fechas en amplias zonas. Así, se superarán los 25°C de forma generalizada, se rozarán los 30°C en puntos del norte peninsular y se superará ese umbral en el sur.

Sin embargo, es probable que se produzca un cambio brusco de tiempo el próximo fin de semana, con un notable descenso térmico que daría lugar a un ambiente plenamente otoñal y a precipitaciones que podrían ser intensas en el área mediterránea.

Del Campo ha indicado que este martes predominará el tiempo estable, con cielos en general poco nubosos. Aun así, podrán registrarse algunas lluvias débiles y dispersas en puntos del Cantábrico, Baleares y el área mediterránea, así como en las islas canarias más montañosas, especialmente en La Palma, donde serán más abundantes.

Durante esta jornada, las temperaturas subirán y el ambiente será templado, con más de 25ºC en buena parte de la Península y más de 30ºC en el sur. Ciudades como Córdoba o Sevilla rondarán incluso los 33 o 34°C de máxima.

El miércoles llegarán vientos procedentes del Mediterráneo al sureste peninsular, lo que podrá propiciar chubascos en la Región de Murcia y en la provincia de Almería, especialmente en zonas costeras, donde serán localmente fuertes. También podría haber alguna lluvia o chubasco aislado en otros puntos del sur de Andalucía y en las islas canarias más montañosas.

En el resto del territorio, los cielos estarán poco nubosos o presentarán intervalos de nubes altas, con temperaturas sin grandes cambios, salvo en Galicia y el Cantábrico, donde subirán notablemente. De hecho, Ourense podría superar los 30ºC y Bilbao, los 28°C. Además, Sevilla y Badajoz rondarán de nuevo los 33 o 34°C. "Así que hablamos de temperaturas, en general, entre 5 y 10ºC superiores a las normales para esta época del año", ha especificado el portavoz de AEMET.

Para el jueves y el viernes, el pronóstico no recoge grandes cambios. El jueves todavía se rondarán los 30ºC en Galicia y en el Cantábrico, aunque el viernes las temperaturas bajarán de manera notable en ambas zonas. En el resto, el ambiente seguirá siendo cálido para la época del año y se superarán los 30ºC en el sur e incluso los 32ºC en ciudades como Huelva y Sevilla.

Del Campo ha avanzado que durante estos días las precipitaciones serán de nuevo escasas. No obstante, el jueves podrán repetirse los chubascos puntualmente fuertes en zonas costeras de la Región de Murcia y de Almería. Ese día también se producirán lluvias aisladas en otras zonas del sur de Andalucía.

UNA DANA LLEGA EL FIN DE SEMANA

El paso de un frente el viernes propiciará precipitaciones en el Cantábrico y los Pirineos, según el portavoz de AEMET, que no descarta chubascos más aislados en otros puntos del tercio norte. Tanto el jueves como el viernes podría registrarse también alguna precipitación en Canarias, sobre todo en las islas más montañosas. En el archipiélago las temperaturas no variarán demasiado, con máximas superiores a 25°C durante toda la semana en zonas costeras.

Para el próximo fin de semana, Del Campo ha avanzado que se atisban cambios, aunque habrá que confirmar su alcance en futuros pronósticos. Con la información actualmente disponible, ha señalado que es probable que llegue a España una dana procedente de latitudes altas.

Por un lado, esto propiciará un acusado descenso térmico en todo el país, con temperaturas que incluso pasarían a ser más frías de lo normal para la época el sábado y el domingo. Por otro, aumentará la inestabilidad atmosférica, con chubascos que podrían ser intensos en el área mediterránea peninsular y Baleares, especialmente a partir del domingo.