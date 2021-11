Calviño apuesta por impulsar la digitalización para abrir oportunidades hacia la inclusión social

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, preside la entrega de la VI edición de los Premios Discapnet de Fundación ONCE a las Tecnologías Accesibles

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha apostado este lunes por la digitalización para "abrir oportunidades" hacia la inclusión social de todas las personas en la entrega de la VI edición de los Premios Discapnet de Fundación ONCE a las Tecnologías Accesibles. Estos galardones reconocen la accesibilidad TIC y el compromiso con las personas con discapacidad.

En su intervención, Calviño ha agradecido la labor de los premiados, porque con sus aplicaciones abren oportunidades de trabajo de calidad y de inclusión social, "ya que la tecnología permite disfrutar a las personas de una vida con mejor calidad que hace no mucho tiempo era impensable".

De esta forma, la vicepresidenta ha felicitado a los premiados, "que verdaderamente son marca España, un orgullo de país, a la ONCE y a todas las instituciones del tercer sector que cada día nos hacen mejores como sociedad".

Calviño ha afirmado que los Premios Discapnet representan la esencia de la "digitalización humanista" del Ministerio que ella dirige, porque, según ha dicho, el Gobierno "pone en el centro de su quehacer siempre a las personas". "Que la digitalización abra oportunidades para todos de inclusión social", ha concluido.

Los Premios Discapnet han reconocido a Audible, producto de Amazon que permite reproducir contenido en audio de alta calidad; Fundación Síndrome de Down de Madrid, por diseñar tecnología accesible para personas con discapacidad intelectual; un brazo para su impresión 3D adaptado a las necesidades de cada persona, de Ayúdame3D, y al portal Tecnobility, de la empresa Tecnobility, por difundir iniciativas relacionadas con las tecnologías accesibles.

Por su parte, el presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda, ha querido "reconocer, aplaudir y agradecer" la colaboración de todos los participantes. "La ONCE nació para esto, para dar respuesta a las personas con discapacidad, y así lo hace también todo el tejido asociativo reunido aquí", ha defendido. Ahora el reto, ha recalcado, es que la tecnología no sea "un obstáculo" para este "camino"

"Una persona mayor, ciega y sola tiene hoy la tecnología de su parte. Ayúdennos a que nuestras vidas puedan mejorar, y esto es lo que hacen los Premios Discapnet, sorprendiéndonos con iniciativas que ayudan a mejorar nuestras vidas", ha aseverado.

Finalmente, el director de Accesibilidad Universal e Innovación de la misma entidad, Jesús Hernández, ha destacado en su presentación el salto que en estos dos años se ha dado en la tecnología, "que ha sido espectacular". El problema, añadió, es que se deje fuera a las personas con discapacidad, "y eso es lo que tratamos de evitar con estos premios".