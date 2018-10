La CAM niega que el alcalde de Fresnedilla pida a los inmigrantes contratos de trabajo para empadronarles

Actualizado 31/03/2008 19:47:09 CET

El consejero de Inmigración y Cooperación de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Lasquetty, aseguró hoy que el alcalde de Fresnedilla de la Oliva, Antonio Reguilón (PP), les ha comunicado que no exige contratos de trabajo a los inmigrantes como requisito imprescindible para empadronarse en el municipio.

Durante la presentación del Informe de la población extranjera empadronada en la región en 2008, Lasquetty apuntó el dato de que en el último año se empadronaron en Fresnedilla 100 inmigrantes, es decir, un 20 por ciento más que el año pasado. Así, en la actualidad hay censado en la localidad 607 extranjeros, lo que representa el 41,55 por ciento de su población, convirtiéndose así en el municipio de la región con mayor porcentaje de población inmigrante empadronada.

"En un municipio con más 1.461 habitantes y con el 40 por ciento de la población inmigrante conviene mucha prudencia por parte de todos. A nosotros el alcalde nos ha dicho que no exige contrato de trabajo y no me creo que no cumpla la Ley", agregó el consejero.

Asimismo, aseguró que hasta ahora, la convivencia entre extranjeros y españoles en Fresnedilla ha funcionado "muy bien" y espera que esta situación no se vea perjudicada "por alguien que venga de fuera a hacer política allí para ganar notoriedad".

Lasquetty señaló que la Comunidad de Madrid no aplica discriminación positiva ni negativa a sus habitantes y no ha fijado un umbral máximo de porcentaje de población inmigrantes que debe recibir o empadronarse en un municipio, por lo que la convivencia e integración "dependerá de la actitud de los vecinos y de las personas que llegan". "Hasta ahora la convivencia ha sido buena, según nos dijo el alcalde", añadió.

Por otro lado, el consejero de Inmigración y Cooperación recordó que el Gobierno regional ha transferido 250.000 euros a ese Ayuntamiento en formación para desempleados y está prestando al pueblo "la mayor ayuda posible".