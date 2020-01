Carballeda (ONCE): "No podemos llenar las ciudades de casas de apuestas, pegaditas a los colegios"

Publicado 24/01/2020 11:13:19 CET

El presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda y la secretaria general Iberoamericana, Rebeca Grynspan, a su llegada a un desayuno Informativo organizado por Fórum Europa, en Madrid (España), a 24 de enero de 2020.

El presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda y la secretaria general Iberoamericana, Rebeca Grynspan, a su llegada a un desayuno Informativo organizado por Fórum Europa, en Madrid (España), a 24 de enero de 2020. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del grupo ONCE, Miguel Carballeda, se ha mostrado en contra de la proliferación de salones de juego. "No podemos llenar las ciudades de casas de apuestas, pegaditas a los colegios. No vale cualquier cosa. Nos cargamos la juventud y el futuro", ha defendido.

Carballeda se ha expresado así este viernes durante su intervención en el desayuno organizado en Madrid por Fórum Europa, en el que ha sido presentado por la secretaría general Iberoamericana, Rebeca Grynspan.

"Sabemos muy bien las consecuencias del juego", ha manifestado Miguel Carballeda, al tiempo que ha añadido: "Cuidado, cuidado. Hay juego y juego. Y el juego no es un juego para andar jugando con él".

En este sentido, el presidente de ONCE ha advertido de que los juegos de azar afectan a la población en España y, sobre todo, "a menores de edad". "Afecta a nuestra juventud y en consecuencia, como otras drogas, afecta a nuestro futuro. Si nos cargamos la juventud, este país se carga su futuro", ha alertado.

Carballeda ha puesto de relieve que la ONCE "vende productos de juego solidarios y responsables". "La ONCE es la organización de juego en Europa que primero tuvo, antes que nadie, un certificado de juego responsable. Le aseguro que no es fácil", ha subrayado.