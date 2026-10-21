Cardenal Rouco aboga por el compromiso público y político de los católicos y avisa de la "tremenda" caída de natalidad

Archivo - El cardenal emérito, Antonio María Rouco Varela en una fotografía de archivo. - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cardenal Antonio María Rouco Varela, arzobispo emérito de Madrid, ha abogado por el compromiso de los católicos en la vida pública y política, y ha alertado de la "tremenda" caída de la natalidad en España y en Europa.

"Una sociedad que no tiene niños, se está muriendo", advierte Rouco en una entrevista incluida en el documental '60 años de la CEE: una historia compartida', una iniciativa de la Conferencia Episcopal Española que también contará con otros tres videopodcast con Ricardo Blázquez, Juan José Omella y Luis Argüello.

En la entrevista, realizada por la periodista Irene Pozo, Rouco, que fue presidente de la CEE durante cuatro trienios, de 1999 a 2002, de 2002 a 2005, de 2008 a 2011 y de 2011 a 2014, ha insistido en que la natalidad ha disminuido "de una manera tremenda" y es "uno de los grandes retos pastorales" actuales para la Iglesia.

"Yo recuerdo las primeras elecciones democráticas, después de la muerte del general Franco, del jefe de Estado, en el año 77 se decía las elecciones las van a ganar los jóvenes. Hoy las ganan los mayores", ha afirmado.

Otro desafío, según el arzobispo emérito de Madrid es el "sí a Dios", del cual, a su juicio, dependen el resto de retos pastorales.

El cardenal repasa la evolución de los grandes debates sociales en España, los programas desarrollados por el PSOE en los años ochenta y noventa y asegura que en 1999 estaban "muy vivos" los temas relativos a la biomedicina, la biotecnología, la asignatura de religión, el matrimonio, el aborto o la migración.

Si bien, ha subrayado que el problema "gravísimo" de finales del siglo XX y principios del XXI fue "el terrorismo de ETA que lo ensombrecía todo". "Tenía que quedar clara cuál era la posición de la Iglesia", ha remarcando, recordando el documento 'Valoración moral del terrorismo en España, de sus causas y de sus consecuencias', publicado por la CEE.

"La gravedad de ese problema quedó aliviada, diríamos, no más. Todos los que somos de mi edad recordamos perfectamente el 11 de marzo del año 2004, el gran atentado de Atocha. Osea que ese alivio fue relativo, porque después del 2004 siguió habiendo atentados terroristas. Por lo tanto, ese fue un problema que nos ocupó a la Conferencia Episcopal Española constantemente, prácticamente hasta el 2011", ha indicado.

Por otro lado, también ha recordado "las grandes campañas a favor del derecho a la vida" y ha asegurado que los obispos españoles no se han distanciado de la postura de animar a los católicos a "asumir sus responsabilidades" en la "vida pública y política" a través de los "programas" y de "la acción y la vida de los partidos".

En todo caso, ha manifestado que la Iglesia no se identifica con "ningún partido político", pero ha insistido en la conveniencia de que los fieles encaucen los grandes principios de la doctrina social de la Iglesia. "La CEE nunca se distancia desde el principio hasta ahora mismo, creo yo, se ha mantenido en esa posición. Pero eso incluye que tendría que animar también a los católicos a que interviniesen a fondo en la vida pública", ha propuesto.

Asimismo, ha recordado la labor desarrollada en los centros educativos de ideario católico donde, según ha precisado, se articularon medidas para preservar "la validez y la vigencia de los idearios católicos" mediante la incorporación de "personal seglar" comprometido con el carisma de las congregaciones fundadoras.

Sobre lo que aprendió en sus años al frente de la CEE, el cardenal ha destacado "la necesidad de mucha humildad, de confiar mucho en la gracia o en la providencia" y de "mucha cooperación".

Los cuatro videopodcasts que componen el documental han sido realizados por la CEE con la producción de Ábside Media Producciones y estarán disponibles en YouTube cada miércoles.