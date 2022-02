Carnaval 2022: ¿Cuáles son las fechas y dónde se celebra? ¿Y los festivos?

MADRID, 18 Feb. (EDIZIONES) -

Se acerca la fiesta de Carnaval y como marca la tradición de Semana Santa, los días de la celebración serán del 24 de febrero, día de Jueves Lardero, al 2 de marzo, clausura con el Miércoles de Ceniza. El Carnaval no tiene una fecha fija en el calendario y los días en qué cae los marca el calendario litúrgico.

En su origen, el Carnaval era una fiesta que permitía el exceso en el consumo y la parranda, dando lugar posteriormente al período de la Cuaresma y con ella la abstinencia y recatamiento durante 40 días, antes del Domingo de Ramos y la Semana Santa. Con el paso del tiempo, la fiesta ha evolucionado y ahora el disfraz y la máscara son los protagonistas en estas fechas.

La tradición está muy repartida a lo largo de la geografía española, y algunos de los carnavales tienen cierta importancia por su singularidad. Uno de ellos es el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, que este año dura del 24 de enero al 1 de marzo. Otro, el Carnaval de Cádiz, ha decidido posponer su celebración al final de la primavera --del 2 al 12 de junio-- por el coronavirus.

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria durará este año desde el pasado 11 de febrero hasta el 6 de marzo, y el Entroido --así se conoce al Carnaval en Galicia-- comenzará oficialmente el 25 de febrero y terminará el 1 de marzo. Otros carnavales populares en España son los de Ciudad Rodrigo, Águilas o Jaraiz de la Vera.

Los festivos para el Carnaval varían según el año, al no haber tipificado ningún día en especial, salvo el Día de Andalucía --28 de febrero--. Muchas ciudades y pueblos con tradición carnavalesca escogen estas fechas para celebrar sus fiestas. Cádiz tendrá día no lectivo el 25 de febrero, viernes. La capital gaditana también contará como festivo el 1 de marzo, al igual que Tenerife, Las Palmas y la mayor parte de Galicia. Además, suele coincidir con la conocida Semana Blanca, por lo que muchos estudiantes no tendrán que acudir el viernes previo o el lunes posterior al fin de semana.