Las carreteras españolas, sin retenciones de importancia a primera hora de la tarde

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

Las carreteras españolas registran retenciones de poca importancia, en general, a primera hora de la tarde de este sábado, día en que se ha decretado el estado de alarma en todo el país.

Según el boletín de la Dirección General de Tráfico (DGT) de las 15.00 horas, únicamente hay dificultades en dos vías con motivo de sendos accidentes.

Así, la circulación es complicada en la AP-7 a su paso por Vinaròs (Castellón) en sentido Tarragona y en la A-4 en Campotéjar (Granada) hacia Motril.

En el resto de carreteras no se registran retenciones de importancia, según destaca Tráfico, que ha recomendado "no circular a no ser que sea estrictamente necesario".

Precisamente, en la jornada de este sábado, hasta las 12.00 horas, se ha producido un 16% menos de desplazamientos de largo recorrido, de media, en las vías competencias de la DGT con respecto a un sábado habitual, según informan a Europa Press fuentes del organismo.