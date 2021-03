Casado lamenta que las personas con Síndrome de Down "han sufrido el confinamiento y el ataque a la educación especial"

MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha lamentado que las personas con Síndrome de Down "han sufrido" este año el confinamiento por la pandemia y el "ataque" a la educación especial, en referencia a la nueva Ley de Educación, conocida como Ley Celaá.

"En este año difícil han sufrido el confinamiento y el ataque a la educación especial, pero en cuanto lleguemos al Gobierno derogaremos la injusta Ley Celaá", ha asegurado Casado.

Así lo ha manifestado el líder popular en una publicación en su cuenta de Twitter, con motivo de la celebración del Día Mundial del Síndrome de Down, que se celebra este domingo 21 de mayo.

Para el presidente del PP, las personas con Síndrome de Down "son extraordinarias". "Las personas con síndrome de Down son extraordinarias y tienen nuestro apoyo para que no les falte de nada", ha apuntado.

