Cerca del 50% de los jóvenes españoles pide recomendaciones a la IA antes de realizar sus compras, según un estudio

Archivo - Un móvil con las siglas AI de Artificial Intelligence (Inteligencia Artificial), a 24 de octubre de 2025, en Barcelona, Cataluña (España). Según un estudio de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), España se sitúa a la cabeza del desar - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cerca del 50 por ciento de los jóvenes españoles de 18 a 35 años pide recomendaciones a la inteligencia artificial (IA) antes de realizar sus compras, según el estudio de El Observatorio Cetelem 'La IA en el proceso de compra del consumidor español'.

Los resultados de la investigación con base en una encuesta a 1.000 personas señalan que los jóvenes también mencionan la comparación de productos (34%) y de precios (29%) como consultas frecuentes que realizan a la IA.

Los productos que más compran los consumidores jóvenes con ayuda de la IA son aquellos relacionados con la tecnología (45%), moda (27%) y belleza (26%). El 26 por ciento de los jóvenes declara usarla para organizar viajes.

Asimismo, el 50 por ciento de los encuestados que utiliza la IA en sus compras afirma que en alguna ocasión ha realizado una adquisición no prevista debido a la recomendación de este tipo de herramientas.

El 29 por ciento asegura haber ahorrado entre 50 y 100 euros en sus últimas compras asesorados por herramientas de IA y el 16 por ciento sitúa este ahorro entre los 100 y los 250 euros.

El 45 por ciento de los jóvenes encuestados delegaría completamente sus compras a una herramienta de IA que detectara buenas oportunidades. Además, el 80 por ciento de los jóvenes muestra preocupación por el uso de sus datos para acciones de marketing impulsadas por IA.

El informe muestra que un 13 por ciento de los entrevistados declara no haber utilizado nunca esta herramienta, lo que supone cinco puntos menos que la media de la población en general (19%).

Entre quienes sí la utilizan, un 32 por ciento de los jóvenes declara su uso de manera puntual, situándose cinco puntos por encima de la media, mientras que un 19 por ciento hace un uso diario, tres puntos menos.

Las herramientas más populares entre los jóvenes son ChatGPT (75%) y Gemini (58%), seguidas de otras alternativas, como Meta AI, Claude y Copilot, que obtienen cerca del 15 por ciento de respuestas en los tres casos.