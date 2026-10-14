CEU CEFAS avisa del "hundimiento" de la familia por el "desplome" de bodas, natalidad y aumento de divorcios

Archivo - Una familia en el parque de El Retiro. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El informe 'Hundimiento y recuperación de la familia', elaborado por CEU CEFAS, advierte del "desplome de la nupcialidad, la estabilidad conyugal y la natalidad en España en los últimos 50 años".

"La reducción de la nupcialidad, el retraso en la formación de las uniones estables, el aumento de la divorcialidad y el desplome de la fecundidad han alterado de forma sustancial las pautas de formación y estabilidad familiar que habían caracterizado a la sociedad española durante generaciones", señala el informe, elaborado por el responsable de Estudios y Análisis Sociales de CEU CEFAS, Alejandro Macarrón, en base a datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de organismos internacionales, estudios académicos y estimaciones propias.

En el ámbito de la nupcialidad, la investigación refleja un "desplome" en el último medio siglo. Así, señala que mientras en 1976 más del 85% de los españoles estaban casados antes de cumplir los 30 años, en la actualidad la cifra se sitúa por debajo del 15%.

Asimismo, refleja que la edad media del primer matrimonio se ha retrasado más de diez años en este periodo, alcanzando en 2024 los 37,3 años en los hombres y los 35,1 años en las mujeres.

Además, el análisis subraya la progresiva reducción del matrimonio religioso que en 2024 representaba "solo el 16,9%" de los enlaces entre personas de distinto sexo.

Por lo que respecta a los indicadores de natalidad, el informe detalla que la tasa de fecundidad de las mujeres en España se ha reducido de 2,77 hijos por mujer en 1976 a 1,07 en 2024, un nivel alejado del umbral de reemplazo generacional (2,1).

Además, señala que el 53% de los nacimientos registrados en 2024 de madres nacidas en España se produjeron fuera del matrimonio, frente a menos del 2% computado en 1976.

Entre otros datos, el estudio también apunta que cerca de la mitad de la población "no llegaría a casarse" o que "en torno al 40% de las mujeres actualmente en edad fértil podrían no tener hijos", frente a menos del 10% hace cuatro o cinco décadas.

Por otro lado, el estudio revela que en torno a "la mitad" de los matrimonios celebrados en España termina en divorcio, de los cuales, uno de cada tres se rompe antes de alcanzar los 20 años de duración; y que entre 3,5 y 4 millones de niños y jóvenes podrían haberse visto afectados directamente por la separación de sus padres en las últimas cuatro décadas en España.

Ante estos datos, el autor del informe sostiene que "la familia nuclear natural estable y con varios hijos comunes ha dejado de constituir la forma predominante de convivencia", un hecho que, según advierte tiene consecuencias "sobre la cohesión social, la sostenibilidad demográfica, la estructura del mercado de trabajo, la viabilidad de los sistemas de protección social, la demanda de vivienda y la calidad de vida de millones de personas".

"La familia constituye la principal institución de solidaridad intergeneracional de toda sociedad, el primer espacio de socialización de los hijos y una de las fuentes más importantes de apoyo afectivo, económico y relacional", añade Macarrón.

El trabajo incide también en el crecimiento de la soledad residencial. Según indica, a fecha de abril de 2026, España contabilizaba "cerca de 5,65 millones de hogares unipersonales, equivalentes al 28,5% del total de viviendas" frente al "7,5%" registrado en 1970.

Según el informe, con la ruptura familiar actual y la menor nupcialidad, hacen falta unos "tres millones más de viviendas" que las necesarias con las pautas familiares de hace 50 años.

Entre las recomendaciones recogidas en el documento, CEU CEFAS plantea reformar la ley del divorcio para aplazar las rupturas familiares cuando existan hijos menores, salvo en situaciones de violencia; establecer la custodia compartida como norma general; facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes que contraigan su primer matrimonio o suprimir los beneficios específicos vinculados a la monoparentalidad voluntaria.