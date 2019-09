'El Chiringuito de Jugones' incorpora al futbolista Mathias Pogba, hermano del jugador del Manchester United

Publicado 26/08/2019 13:57:39 CET

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

'El Chiringuito de Jugones' ha anunciado este lunes 26 de agosto la incorporación de Mathias Pogba, que se convierte en nuevo colaborador del programa que dirige y conduce Josep Pedrerol en Mega.

Mathias Pogba se estrenará este lunes visitando el plató. El futbolista juega actualmente en el Manchego de Tercera División y es hermano del conocido jugador del Manchester United y campeón del Mundo, Paul Pogba.

Según ha explicado la cadena de televisión, Mathias, de 29 años, ha pasado por varios clubes hasta recalar en España. Empezó en la cantera del Celta y ha militado en varios clubes de Francia, Inglaterra, Escocia y Holanda.

"Mi visita a 'El Chiringuito de Jugones' me hizo también poder tomar esta decisión. Personas con pasión, que hablan a la cara y sin mentiras, con valores y un estilo de vida que también me definen a mí", ha indicado Pogba, que ha afirmado: "Estar en televisión opinando y hablando de fútbol, que es mi vida, es de las mejores cosas que me han pasado".