CNAE quiere que la formación obligatoria para sacarse el carné se apruebe este año

Publicado 20/05/2019 13:35:29 CET

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) ha pedido al futuro Gobierno que los cambios que estaban previstos en un principio en la formación y los exámenes para obtener el carné de conducir, como es establecer formación obligatoria, se aprueben este 2019.

La DGT no tiene previsto aprobar ningún cambio de cara al próximo mes de julio, pese a que en un borrador de Real Decreto conocido en enero se preveía la entrada en vigor de estas modificaciones el 1 de julio de 2019.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de CNAE, José Miguel Báez, se ha mostrado "convencidísimo" de que se aprobará el Real Decreto que preparó la DGT con el anterior Gobierno de Sánchez. "Estoy convencido, debe de ser este año, estoy convencidísimo, además, porque en el 83% de los países europeos ya lo es (la formación obligatoria) y no deberíamos ser una excepción", ha señalado.

El borrador del Real Decreto recoge la obligatoriedad de formación teórica presencial de ocho horas para todos los aspirantes a conductores, además de una formación presencial obligatoria de entre dos y seis horas (dependiendo del tipo de carné) para quienes quieran obtener un permiso diferente al A o al B.

Según indica el documento, los cambios entrarían en vigor el 1 de julio de este año, pero la DGT ha asegurado este lunes que a partir de esta fecha no se producirá ninguna modificación porque estos cambios están en el aire como consecuencia de la situación política y no se sabe si el nuevo Gobierno va a seguir adelante con esta iniciativa. De hecho, el texto está sujeto aún a modificaciones e incluso no se descarta que la medida quede finalmente sin aprobarse.

El presidente de CNAE se muestra a favor de que exista una formación obligatoria teórica para los alumnos de autoescuela, pues a su juicio, se trata de una medida que ayudaría a reducir la siniestralidad vial al contar con conductores mejor formados.