Cobo, sobre la salud del Papa León XIV: "No es necesario colocarse en un escenario negativo"

El arzobispo de Madrid, José Cobo, y sus obispos auxiliares Andrés Martínez, Fernando Murga y Vicente Martín. - EUROPA PRESS

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, ha pedido no colocarse en un "escenario negativo" con respecto a la salud del Papa León XIV, que se está recuperando en el Hospital Gemelli tras someterse a una operación para extirparle un adenocarcinoma del pulmón, y ha destacado que su evolución es "muy positiva".

"Creo que colocarse en un escenario negativo tampoco es necesario, como si a alguno de los nuestros, de nuestros allegados, le detectan lo mismo, no vamos a ponernos ya en lo peor, pues lo que digan los médicos", ha subrayado Cobo, en una rueda de prensa con motivo del nombramiento de Fernando Murga y Andrés Martínez como nuevos obispos auxiliares de Madrid.

Cobo, que se encontraba en Roma cuando León XIV dio la noticia de su enfermedad, ha destacado que les ha "sorprendido a todos" también por la "novedad" que supone el hecho de que el propio Pontífice fuera el encargado de anunciar lo que le ocurría.

Además, ha puesto en valor que el Papa se ha puesto "en manos de los médicos" y ha ofrecido un criterio "muy razonable" asegurando que él hará lo que digan los doctores evitando así "cualquier tipo de conjeturas".

En todo caso, ha afirmado que por lo que ha visto "justo después de la operación", la evolución de Robert Prevost es "muy positiva" pues "ya está celebrando" misa y "revisando documentos", lo que le hace pensar en un pronóstico "optimista".

Con respecto al viaje programado a Latinoamérica para principios del mes de noviembre, Cobo dice haber hablado con los responsables de las diócesis que van a recibir al Pontífice y que lo que le han transmitido es que lo importante es "que el Papa se ponga bien". "Eso ayuda a entender el 'stand by' del viaje", ha apuntado.