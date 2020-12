Colectivos y vecinos de Benimaclet (Valencia) 'reokupan' un casal social en una alquería tras el desalojo de la Policía

Podemos denuncia cargas "injustificadas", Compromís pedirá explicaciones y Ribó recuerda el carácter social del centro

VALENCIA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han desalojado este lunes el Casal Social Okupado de l'Horta (CSOA), en el barrio de Benimaclet de Valencia, donde se han registrado momentos de tensión y algunas cargas, aunque posteriormente activistas de diferentes colectivos y personas que se han concentrado en el lugar han vuelto a 'okupar' el inmueble cuando los efectivos han abandonado la zona.

Desde distintos colectivos se apunta que el desalojo obedece a una denuncia de la Sareb y califican de ilegal el desalojo. Sin embargo, según han informado fuentes de la Jefatura de Policía, la intervención, que se ha llevado a cabo sin detenidos, se ha realizado en cumplimiento de una orden judicial del Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia.

Se trata de una alquería situada en Benimaclet, de la que diferentes colectivos hacen uso desde 2012 como "espacio de autonomía y resistencia", según señala la web de CSOA. A primera hora, se ha difundido en redes sociales que la Policía Nacional procedía a desalojar el centro, lo que ha congregado a numerosas personas en los alrededores.

Desde la asociación Acampada València, en un mensaje publicado en Twitter, han indicado que la orden de desalojo "solo afectaba a una parte de la finca, de unos 100 metros cuadrados de suelo". Una persona identificada como abogado del casal 'okupa' ha denunciado en un vídeo en esta misma red social que el desalojo es "ilegal" y que los agentes "han procedido irregularmente porque la casa no es propiedad de la Sareb". "No podemos permitir la pérdida de un lugar referente de aprendizaje y de poder popular de tanta gente. Entre todos hemos de defenderlo", ha afirmado.

El colectivo ha criticado que la Policía "ha forzado la entrada y cortado el candado de acceso al casal sin ningún tipo de orden judicial". Además, ha asegurado que los agentes han procedido a tapiar los accesos con verjas y han lamentado que la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, "sigue sin dar explicaciones oficiales".

Por contra, la organización ha destacado la "respuesta ejemplar del barrio" de Benimaclet para evitar el desalojo y ha criticado la "completa ilegalidad" y la "violencia utilizada en las cargas por parte de la Policía Nacional".

En este sentido, el círculo de Benimaclet de Podemos ha denunciado que los agentes "han cargado de manera brutal e injustificada" contra los vecinos que se han concentrado "de manera pacífica", mientras que Compromís ha felicitado al vecindario que se ha concentrado "en defensa" del Casal de l'Horta y ha anunciado que reclamarán "responsabilidades y pediremos explicaciones" por lo sucedido. También desde EUPV PV se han felicitado por que "los vecinos y vecinas ya han conseguido recuperar de nuevo el espacio".

Una vez los agentes policiales han abandonado el lugar, las personas que se habían concentrado en protesta por el desalojo han vuelto a acceder al CSOA "sin ningún problema", ha indicado la asociación Acampada València.

RIBÓ: "HA TENIDO UN CARÁCTER MUY SOCIAL"

Por su parte, el alcalde de Valencia, Joan Ribó (Compromís), preguntado por este desalojo, ha indicado que esto "no es un centro okupado sino que es un centro social que se viene utilizando desde hace muchos años" y ha señalado que ha reclamado toda la información para ver lo que está pasando.

El alcalde, que ha presentado la campaña de Compromís en favor del pequeño comercio de la ciudad, ha indicado que le gustaría que tuvieran en cuenta, "en cualquier caso, que este centro ha sido un centro que ha tenido un carácter social muy importante de cara al barrio".

"Yo en este momento no sé si es un local, por quién ha estado la demanda por la que ha entrado la Policía, pero sí que quiero romper una lanza con dos ideas: no es una okupación en el sentido clásico de la palabra, la gente no duerme allí, no vive allí sino que es un centro que tiene un carácter fundamentalmente social", ha argumentado.