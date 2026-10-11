MADRID 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este domingo, 11 de octubre, ha estado formada por los números 21, 23, 27, 4, 35, 18. El número complementario es el 48 y el reintegro, el 9. La recaudación ha ascendido a 1.885.633,50 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 600.000 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen existen dos boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 8 de Reus (Tarragona) situada en Camí de L'Aleixar, 42-44 y en la nº 2 de San Agustín de Guadalix (Madrid) situada en Plaza Juan Carlos I, 2 C/V Felix Sanz, 19.