MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este domingo, 29 de noviembre, ha estado formada por los números 45, 14, 41, 46, 49 y 5. El número complementario es el 13 y el reintegro, el 3. La recaudación ha ascendido a 1.913.622 euros.
De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 600.000 euros.
De Segunda Categoría (cinco aciertos más Complementario) existen dos boletos acertantes que han sido validados en el Despacho Receptor Número 41.965 de La Carolina (Jaén), situado en Glorieta Derecha, 11 y en la Administración de Loterías Número 1 de Archidona (Málaga), situada en Carrera, 11.