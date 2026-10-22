MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves, 22 de octubre, ha estado formada por los números 5, 34, 46, 43, 18, 22. El número complementario es el 38 y el reintegro, el 5. La recaudación ha ascendido a 3.088.121,50 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existen tres boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 7 de Ponferrada (León), situada en General Vives, 6, en el Despacho Receptor nº 53.750 de Cobatillas (Murcia), situado en Carretera de Alicante, 41 y en el nº 67.220 de San Critóbal de la Laguna (Santa Cruz de Tenerife), situado en Urb. Princesa Iballa, 11-L-4.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 3 de Arrasate / Mondragón (Gipuzkoa), situada en Licenciado Otalora, 2.