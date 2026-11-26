MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves, 26 de noviembre, ha estado formada por los números 41, 13, 15, 21, 37, 16. El número complementario es el 24 y el reintegro, el 0. La recaudación ha ascendido a 2.241.946 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 600.000 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes que han sido validados en el Despacho Receptor Nº 67.685 de Valle de San Lorenzo-Arona (Santa Cruz de Tenerife), en la Administración de Loterías Nº 13 de Cáceres y en la Nº 17 de Móstoles (Madrid).