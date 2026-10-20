MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este martes, 20 de octubre, ha estado formada por los números 38, 3, 33, 23, 26 y 22. El número complementario es el 12 y el reintegro, el 9. La recaudación ha ascendido a 2.842.971,50 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 3.300.000 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes que han sido validados en el Despacho Receptor nº 1.800 de Villarrobledo (Albacete), en el nº 23.190 de Castellón de la Plana y en el nº 72.250 de Burguillos (Sevilla).