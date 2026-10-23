MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes, 23 de octubre, ha estado formada por los números 8, 27, 46, 30, 11, 17. El número complementario es el 3 y el reintegro, el 6. La recaudación ha ascendido a 2.377.601 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante, que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 49.550 de Sarria (Lugo), situado en Liberdade, 58.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen cuatro boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 26 de Gijón (Asturias), en la nº 1 de Santa Cruz de Tenerife, en la nº 28 de Zaragoza y en el Despacho Receptor nº 43.475 de Las Palmas de Gran Canaria.