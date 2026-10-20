Combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este martes 20 de octubre

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de la Euromillones celebrado este martes, 20 de octubre, ha estado formada por los números 15, 9, 43, 16 y 37. Las estrellas son 7 y 10. La recaudación ha ascendido a 37.222.730,60 euros.
En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco + dos).
Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (cinco + dos) podría ganar 71 millones de euros.
El boleto acertante de El Millón ha sido validado en el Despacho Receptor nº 92.580 de Zaragoza, situado en Ramiro I de Aragón, 18.