Combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este martes 20 de octubre

Europa Press Sociedad
Publicado: martes, 20 octubre 2026 22:07
Seguir en

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Euromillones celebrado este martes, 20 de octubre, ha estado formada por los números 15, 9, 43, 16 y 37. Las estrellas son 7 y 10. La recaudación ha ascendido a 37.222.730,60 euros.

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco + dos).

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (cinco + dos) podría ganar 71 millones de euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en el Despacho Receptor nº 92.580 de Zaragoza, situado en Ramiro I de Aragón, 18.

Descubre en europa press la sección de Loterías, donde podrás consultar los números premiados en todos los sorteos de la semana.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado