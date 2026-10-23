Combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este martes 20 de octubre

Europa Press Sociedad
Publicado: viernes, 23 octubre 2026 22:03
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MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Euromillones celebrado este viernes, 23 de octubre, ha estado formada por los números 35, 24, 44, 33 y 47. Las estrellas son 11 y 7. La recaudación ha ascendido a 53.096.370,80 euros.

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco + dos).

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (cinco + dos) podría ganar 79 millones de euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en la Administración de Loterías nº 1 de Fabero (León), situada en Sierra Pambley, 1.

Descubre en europa press la sección de Loterías, donde podrás consultar los números premiados en todos los sorteos de la semana.

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