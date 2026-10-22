MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este jueves, 22 de octubre, ha estado formada por los número 22, 49, 35, 1, 13 y 42. El número complementario es el 17, el reintegro el 1 y el Joker, 3832054. La recaudación ha ascendido a 11.162.597 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos + Reintegro), por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 41.000.000 de euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante, que ha sido validado a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.