El Congreso convalida el real decreto que amplía las ayudas de La Palma

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado por 334 votos a favor y 13 abstenciones Real Decreto-Ley 28/2021 por el que se adoptan medidas complementarias y se amplían las ayudas con carácter urgente para reparar los daños ocasionados por la erupción que comenzó el 19 de septiembre en la isla de La Palma. Además, ha rechazado tramitar el Real Decreto como proyecto de Ley

El texto, según ha defendido el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, incluye nueve novedades que buscan facilitar la agilidad en la llegada de las ayudas y que entre otras cosas cuadriplica las ayudas por pérdida de vivienda, que pasan de los algo más de 15.000 euros que hasta la fecha se establecían por ley, a 60.400 euros de ayuda máxima para viviendas o enseres y que además es una cuantía complementaria con "cualquier otra" como por ejemplo del Cabildo insular o del Gobierno canario.

Además, incluye la posibilidad de optar a un anticipo del 50 por ciento de las ayudas de las que un afectado puede ser beneficiario, lo que supone una mayor rapidez, ya que percibirán las cuantías sin esperar a que termine de resolverse cada expediente. "Ya se han recibido 51 solicitudes de anticipo que se van a aprobar próximamente", ha precisado.

Bolaños ha desgranado las medidas que incluye el nuevo real decreto a todos los sectores, como el del plátano, la agricultura, la pesca, la ganadería, la reposición de infraestructuras, ayudas culturales, el bono turístico de 300 euros, campañas institucionales para promover los productos de las islas, ayudas directas a agricultores y ganaderos, entre otras, así como medidas fiscales.

"Afortunadamente el volcán ya no monopoliza los telediarios pero nosotros vamos a seguir allí porque sigue el compromiso del Gobierno", ha asegurado-- "hasta la completa reconstrucción de todos los proyectos vitales".

Bolaños ha defendido la celeridad del Gobierno, con "tiempos récord que nunca antes en la historia de la administración se han conocido", en la concesión de ayudas puesto que se ha entregado 269 millones de euros a los palmeros, "más o menos el 60 por ciento de los 443 millones comprometidos". En total 6.057 habitantes de La Palma han recibido ya las ayudas, según ha asegurado el ministro que ha reiterado el compromiso del Ejecutivo "con todos ellos" hasta que no terminen de reconstruir sus vidas.

En su intervención, el diputado de Coalición Canaria Pedro Iturbe ha celebrado la respuesta a la desgracia de La Palma y confía en que el real decreto ayudará a los afectados. No obstante, cree que aunque los 60.000 euros de ayudas por pérdida de vivienda son "mucho más" que los 15.000 iniciales, estos no resuelven el problema de quienes han perdido su casa y el suelo de su cada. Por ello, ha propuesto elevar la cuantía hasta unos 90.000 euros, que serían el equivalente a la ayuda del 80 por ciento del precio de una vivienda de protección oficial que se aprobó para los afectados por el terremoto de Lorca (Murcia) en 2011. "Creemos que se puede mejorar o ampliar este real decreto porque si no, la gente no podrá recuperar su vida", ha concluido.

Más crítica, la diputada de Nueva Canarias, Ana Oramas, ha valorado los "esfuerzos" de todas las administraciones y aunque ha reconocido que el nuevo real decreto mejora las cuantías anteriores "sigue siendo insuficiente". Al mismo tiempo, ha criticado que los fondos llegan, pero lo hacen muy lentamente y que se cubra el 100 por cien de los daños en viviendas o de las obras de reparación que se tengan que hacer en ellas, ya que hasta ahora solo se contempla un máximo del 50 por ciento.

Oramas ha solicitado asimismo reforzar el sistema sanitario de la isla y la aprobación de un plan de salud mental para los afectados; medidas económicas y fiscales "de verdad". "La sociedad española ha respondido, la administración debe estar a la altura", ha concluido.

Desde el PP, Sebastián Ledesma ha expresado su profunda solidaridad y cariño con los afectados para que puedan normalizar sus circunstancias vitales y ha pedido "esfuerzo" para dar respuesta "ágil" a los palmeros en base al principio de solidaridad que recoge la Constitución española. "Se necesitan actos y no visitas bonitas, porque la gente no come de con las fotos", ha afeado.

Para el PP es "incomprensible" que el Gobierno lleve estos meses parcheando actuaciones a rebufo de los acontecimientos en vez de haber realizado una planificación de la reconstrucción integral de La Palma como propuso su grupo parlamentario en el marco de las enmiendas de los Presupuestos Generales del Estado. "Pedro Sánchez no ha estado a la altura del acontecimiento", ha criticado el diputado popular que considera que esto es una "suma de medidas inconexas y parches".

Por su parte, la diputada del PNV Idoia Sagastizabal ha justificado su voto favorable porque el real decreto amplía o complementa las ayudas a los afectados y estas deben "llegar cuanto antes".

Desde Ciudadanos, Miguel Ángel Gutiérrez, ha criticado las "repetidas veces" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha viajado a La Palma porque considera que, si bien los gestos son "importantes" sin ayudas rápidas y eficaces estos "no valen de nada". "Los gestos sin fondo son aspavientos", ha manifestado el diputado, que ha alertado del "riesgo" de que "todo quede en fotos, posados y empatía fingida" porque los palmeros "ya han conocido los retrasos en la ayudas". "Gesticulen menos y hagan más", ha espetado.

En su intervención, la diputada de Unidas Podemos Sofía Fernández, ha expresado que los problemas "no se arreglan con proclamas sino con dinero" y celebra que el plan de reconstrucción de la isla se haga con criterios de sostenibilidad. En ese sentido, ha mostrado el compromiso de su grupo parlamentario con el real decreto porque es una muestra de que la política y las instituciones son "útiles" cuando colocan en la prioridad de su actuación "lo común".

En un tono más crítico, el diputado de Vox, Andrés Alberto Rodríguez, ha lamentado que la catástrofe de La Palma era "la ocasión perfecta" para que el Gobierno cumpliera con su compromiso de no dejar a nadie atrás que repiten desde que comenzó la pandemia, pero lo que ha puesto de manifiesto es "su completa ineptitud para resolver los problemas" de los españoles. "Tantas veces en el Falcon para absolutamente nada", ha espetado.

Así, ha comparado el trato diferente que, en su opinión, da el Ejecutivo a los españoles que han sufrido "este drama" y a los inmigrantes que "ni siquiera" tienen que acreditar su drama. El diputado ha afirmado que los 60.000 euros que recibirá una familia que pierde su casa es menor cuantía que lo que cuestan en 126 días cuatro inmigrantes alojados en hoteles a razón de 120 euros al día "sin preocuparse".

"No aspiramos a que mejoren las ayudas que destinan a los inmigrantes, pero sí que por lo menos igualen la cuantía porque su obligación es, en primer lugar, ayudar a los españoles", ha exigido el diputado, que ha terminado pidiendo la dimisión del gobierno y la convocatoria de elecciones.

