Las Cortes valencianas rechazan una comisión de estudio sobre incendios en viviendas

El PP reprocha a Compromís que su propuesta "suena a paripé" porque el Consell ya creó una comisión de expertos



VALÈNCIA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno de Les Corts ha rechazado la propuesta de Compromís de crear una comisión de estudio para esclarecer las causas de los incendios en viviendas. No ha salido adelante gracias a la mayoría de PP y Vox, que no la ven necesaria porque el Consell ya ha creado una comisión de expertos tras la tragedia de Campanar.

La petición llega después de los incendios de viviendas sucedidos en las últimas semanas en el barrio de Campanar de València y en la Vila Joiosa (Alicante) con 13 fallecidos en total, con el objetivo de crear un mapa de todos los edificios de la Comunitat Valenciana que podrían tener el mismo riesgo de arder de forma descontrolada.

Como síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha defendido durante el debate de este miércoles la necesidad de "escuchar a los expertos" en una comisión de estudio. "No queremos un diálogo entre políticos", ha subrayado, y ha lamentado que los grupos que sustentan al Consell no voten a favor "solo porque lo propone Compromís".

Además, Baldoví ha hecho hincapié en que en los días posteriores al incendio de Campanar no lanzó "ni una crítica" a las ayudas aprobadas por el Consell: "Le dije personalmente a Carlos Mazón -'president' de la Generalitat- que nos tenía a su lado".

Por contra, la diputada del PP Verónica Marcos ha señalado que la propuesta "llega tarde" porque el Consell ya creó una comisión de expertos en seguridad de viviendas y estableció un teléfono para atender las dudas de las comunidades de propietarios

"No entendemos esta propuesta ni la intención si aún no tenemos todos los informes técnicos", ha añadido, y ha lanzado que "suena más a un paripé de la izquierda para ganar cuota de pantallas": "No queremos pensar que ustedes están pensando en ganar protagonismo y rédito político de la tragedia".

PP: "LA UVE NO HABRÍA TERMINADO CON EL FUEGO DE CAMPANAR"

Además, la 'popular' ha rechazado que la oposición pida retomar el proyecto de la Unidad Valenciana de Emergencias (UVE) que derogó el actual Consell, ya que según ella "no habría terminado con la propagación del fuego de Campanar".

El síndic de Vox, José Mª Llanos, ha coincidido en que la comisión de estudio supone "hacer castillos en el aire", ha subrayado que "la conselleria competente en prevención de incendios ya está adoptando soluciones" y ha acusado a Compromís de querer sacar rédito.

Por su parte, la diputada socialista Alicia Andújar ha respaldado la propuesta y ha defendido que debería ir acompañada de un gran pacto por las emergencias en la Comunitat Valenciana, como propuso su grupo a Mazón, que suponga la recuperación de la UVE y blindar el presupuesto en este departamento.