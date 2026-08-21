El CSIC desarrolla un visor de acceso abierto para facilitar el seguimiento y análisis de los terremotos en Granada. - CSIC

MADRID, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha desarrollado un visor de acceso abierto para facilitar el seguimiento y análisis de la serie sísmica registrada desde el pasado 15 de agosto en la Vega de Granada, según ha informado este viernes la institución. Este sistema permite consultar la evolución temporal y la distribución espacial de los terremotos sobre mapas geológicos y de satélite, así como identificar su relación con las principales fallas activas de la zona.

La información que muestra el visor procede de fuentes científicas oficiales. Por ejemplo, incorpora los terremotos a partir de los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN), que se consultan en tiempo real al abrir la herramienta. De esta manera, permite ir acumulando los nuevos eventos que se registren en la zona y seguir la evolución de la serie sísmica.

Asimismo, la herramienta también incluye información sobre los terremotos registrados entre 2015 y 2026 a partir del Centro Sismológico EuroMediterráneo (EMSC). En cuanto a las fallas activas, los datos proceden de la base de datos QAFI, desarrollada por el IGME-CSIC, que recoge las principales fallas activas de la península ibérica.

La creación del visor se enmarca en las labores que desarrolla el Grupo de Asesoramiento en Desastres y Emergencias (GADE) del CSIC para el seguimiento y análisis de la actividad sísmica. Según ha recordado el organismo científico estatal, este grupo fue activado el pasado 15 de agosto para proporcionar asesoramiento científico-técnico a las autoridades responsables de la gestión de la emergencia.

La responsable de emergencias del CSIC, Inés Galindo, y el coordinador de riesgos geológicos, Juan Carlos García, han asumido la coordinación del GADE, que cuenta con personal investigador del Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC), del Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (ICMAN-CSIC) y el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETCC).

Durante estos días, el grupo está participando en las reuniones del Comité Asesor del Plan de Emergencia ante el Riesgo Sísmico en Andalucía, convocadas por la Junta de Andalucía, en las que se analiza la evolución de la serie sísmica registrada en Granada, se valoran las incidencias y se coordina el seguimiento científico y operativo de la situación.

Además, el equipo científico ha analizado los terremotos registrados, estudiando su distribución espacial, profundidad y evolución temporal, así como su relación con las fallas activas de la zona, lo que permite caracterizar cómo evoluciona la actividad sísmica y analizar la secuencia de réplicas que se producen tras los terremotos de mayor magnitud.

Asimismo, ha aplicado modelos de análisis de la actividad sísmica que han dado la oportunidad de estudiar la evolución de las réplicas y evaluar la posible activación de fallas próximas durante las horas y días posteriores a los eventos principales. "Este análisis contribuye a mejorar el conocimiento de la evolución de la serie y a proporcionar información científica de utilidad para la toma de decisiones durante la emergencia", ha explicado el CSIC.