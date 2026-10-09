CSN reivindica una regulación independiente ante los nuevos retos de la seguridad nuclear en la Reunión Anual de la SNE. - CSN

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Juan Carlos Lentijo, ha destacado la importancia del conocimiento, la innovación y el rigor técnico como elementos "esenciales" para reforzar la seguridad nuclear y la protección radiológica. Según ha explicado, la evolución tecnológica y los nuevos escenarios a los que se enfrenta el sector nuclear exigen mantener una capacidad reguladora "sólida, independiente y en permanente actualización".

Así se ha expresado durante su intervención en el acto de clausura de la 52ª Reunión Anual de la Sociedad Nuclear Española (SNE), celebrada en A Coruña (Galicia) esta semana. También ha señalado que el CSN cuenta con una experiencia "acumulada durante décadas" y que el conocimiento técnico constituye "la principal materia prima" que utiliza el organismo para desarrollar su labor.

A su juicio, esta experiencia debe ir acompañada de innovación y de una atención "constante" a los cambios tecnológicos y a las nuevas necesidades del sector, "siempre desde el rigor técnico, la independencia y la transparencia". En este contexto, ha recordado la importancia de mantener un diálogo profesional e institucional que permita "anticipar retos, identificar oportunidades de mejora y reforzar la seguridad".

"La Reunión Anual de la SNE contribuye a este objetivo al reunir a profesionales de distintas generaciones, organizaciones y especialidades para intercambiar conocimiento y analizar con espíritu crítico el presente y el futuro del sector", ha remarcado el CSN.

Lentijo ha repasado las principales actuaciones que el Consejo ha llevado a cabo este año, entre ellas, el informe favorable, con límites y condiciones, sobre la renovación de la autorización de explotación de las dos unidades de la central nuclear de Almaraz (Cáceres), así como la renovación de la autorización de explotación de la fábrica de combustible nuclear de Juzbado (Salamanca) por otros diez años.

También ha destacado los avances en las autorizaciones de funcionamiento de dos nuevas instalaciones de protonterapia en Valencia y San Sebastián para su incorporación al sistema sanitario público, así como en la gestión del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos. Asimismo, ha mencionado la aprobación de la Instrucción IS-49, que establece los criterios de seguridad nuclear y protección radiológica aplicables al desmantelamiento de instalaciones nucleares.

Otro de los hitos abordados ha sido la puesta en marcha del Plan Estratégico 2026-2030 del CSN, que incluye ámbitos como la gestión de residuos, el desmantelamiento, el Plan Nacional contra el Radón, la protonterapia, los nuevos radiofármacos, la energía de fusión, la inteligencia artificial y la ciberseguridad.

PROTONTERAPIA

Por su parte, la consejera del CSN, Silvia Calzón, ha explicado cómo el organismo trabaja para anticiparse a la puesta en marcha de la protonterapia, mediante el desarrollo de criterios técnicos comunes y el refuerzo de sus capacidades de evaluación e inspección.

Lo ha hecho durante su intervención en la sesión 'Protonterapia en España: desafíos técnicos, logísticos y regulatorios', dedicada a analizar los proyectos en marcha y los principales retos asociados a la incorporación de esta tecnología en el Sistema Nacional de Salud.

Calzón ha detallado el proceso de implantación de los diez equipos donados por la Fundación Amancio Ortega, así como del adquirido por Cantabria. "La protonterapia representa una gran oportunidad para los pacientes; el reto es desplegarla con los máximos niveles de seguridad y protección radiológica", ha señalado.

ANÁLISIS, IA E INVESTIGACIÓN EN SEGURIDAD

Durante el encuentro, técnicos del CSN han participado en sesiones especializadas sobre herramientas de análisis, inteligencia artificial (IA) e investigación en seguridad nuclear.

Entre ellas figuran las dedicadas a las ayudas de cálculo y herramientas del Grupo de Análisis Operativo del CSN; a la iniciativa REGLAB (Regulatory Laboratory), de la Agencia de la Energía Nuclear de la OCDE (NEA), sobre inteligencia artificial en el entorno regulador; y al proyecto de investigación THEMIS, centrado en los accidentes severos.

"Estas contribuciones ponen de manifiesto la actividad técnica del organismo y la importancia de desarrollar nuevas herramientas, impulsar la investigación y mantener actualizado el conocimiento especializado para responder a los desafíos presentes y futuros de la regulación nuclear", ha destacado el regulador.