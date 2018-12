La cuarta tabla del Sorteo de Navidad 2018 concluye sin grandes premios pero con emoción

Publicado 22/12/2018 11:34:55 CET

MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La cuarta tabla del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2018 ha comenzado a las 10,43 horas de este sábado 22 de diciembre y ha concluido sin repartir grandes premios, únicamente pedrea, al igual que ha ocurrido en la tercera.

Aroa Patricio Vaquero ha sido la encargada de cantar los números y Noelia Katiuska Medina ha cantado los premios. Por su parte, Paula Figuereo ha extraído el número y Germán Rodríguez, el premio.

Aunque no se han repartido grandes premios en esta cuarta tabla, no ha faltado la emoción. En el sexto alambre, Aroa ha roto a llorar y la emoción no le permitía cantar el número que figuraba en la bola que sostenía en su mano.

Tras beber un poco de agua y cantar unos números más, a Aroa se le ha caído una bola y ha buscado la mirada cómplice de su compañera Noelia con una sonrisa, un momento que le ha permitido soltar los nervios. Al término del accidentado sexto alambre, el público del Teatro Real ha estallado en aplausos para animar a las niñas de San Ildefonso.

La cuarta tabla del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad del año pasado dejó un quinto premio.