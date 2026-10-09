La cumbre del Vaticano sobre familia propone escuchar y acompañar a las parejas que conviven antes del matrimonio

Archivo - Plaza de San Pedro, Ciudad del Vaticano. - Stefano Spaziani - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los obispos participantes en el encuentro sobre la familia convocado por el Papa León XIV han apostado por acompañar, escuchar y comprender a las parejas jóvenes que conviven antes de casarse y ver los aspectos positivos de estas relaciones, aunque contradigan el ideal del matrimonio cristiano.

El obispo auxiliar de Bombay (India), Stephen Fernandes ha invitado a acompañar desde la escucha a las parejas que conviven sin estar casadas y no intentar simplemente "persuadirlas para que se casen", según informa el portal oficial del Vaticano 'Vatican News'.

"Nuestra primera tarea es indagar sobre su historia: ¿Por qué eligieron vivir juntos? ¿Qué esperan? ¿Qué miedos u obstáculos se interponen en su camino? ¿Qué aspectos positivos existen en su relación?", ha planteado.

A su juicio, si bien la orientación puede llevar a una pareja así al matrimonio, también puede hacerles comprender que "aún no están preparados para tal unión". Por ello, ha añadido que la gradualidad no significa que la bondad se vuelva relativa, sino que se respeta el camino que cada persona elige.

Por su parte, el arzobispo de Perth, en Australia, Timothy Costelloe, ha advertido sobre el peligro de considerar a los jóvenes como un grupo sociológico homogéneo, y ha apuntado que no existen respuestas fáciles ni soluciones institucionales sencillas. "Debemos tomarlos en serio y escucharlos atentamente, como individuos", ha insistido.

Según ha señalado, muchos jóvenes se plantean preguntas sobre el significado de la sexualidad y su relación con el matrimonio, y la visión de la Iglesia sobre el matrimonio y la familia es solo una de las muchas que los encuentran y no necesariamente la más determinante. Por ello, ha abogado por esforzarse tanto a nivel parroquial como diocesano, por desarrollar nuevas formas de acompañar a los jóvenes, ofreciéndoles por ejemplo modelos de familias estables y exitosas.

Además, el arzobispo considera esencial presentar la enseñanza de la Iglesia sobre el matrimonio y la familia no como una lista de reglas y prohibiciones, sino como un ideal digno de ser vivido. En cuanto a la convivencia de jóvenes sin estar casados, ha apuntado que aunque puede contradecir el ideal del matrimonio cristiano, esto no significa que su relación carezca de valor y que es importante comprender su situación y acompañarlos en su camino hacia una expresión más plena del ideal cristiano.

"No podemos ignorar el hecho de que el número de bodas -tanto civiles como religiosas- está disminuyendo en todo el mundo", ha indicado, por su parte, el prefecto del Dicasterio para los Laicos y la Familia del Vaticano, el cardenal Kevin Farrell.

En este sentido, ha advertido de que hay muchos factores a considerar como "los divorcios, la diversidad de estilos de relación y la influencia de las tendencias culturales", aunque también ha invitado, en un nivel más profundo, a preguntarse "si tal vez Dios ya no está hablando al corazón de los jóvenes ni despertando en ellos el deseo de casarse".

Los obispos, entre los que se encuentran el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, y el cardenal arzobispo de Madrid José Cobo, seguirán trabajando hasta el próximo 14 de octubre en este encuentro en el Vaticano organizado con motivo del décimo aniversario de Amoris laetitia.